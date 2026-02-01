Catania arresto 34enne investe poliziotto fuga piazza Europa via Carnazza senza patente

Un pregiudicato di 34 anni, alla guida senza patente e assicurazione, ha travolto un agente nel tentativo di scappare tra piazza Europa e via Carnazza.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato catanese di 34 anni, protagonista di una pericolosa fuga tra le vie del centro cittadino per sottrarsi a un controllo stradale. L’uomo, con le sue manovre azzardate, ha messo in serio pericolo l’incolumità dei passanti e degli altri automobilisti, arrivando a investire un agente delle Volanti che tentava di bloccarlo.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel quadrilatero compreso tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza. Durante un normale servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Dai primi accertamenti è emerso che il conducente si trovava alla guida pur non avendo mai conseguito la patente e con il veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria.

Nel tentativo di eludere le sanzioni, il 34enne ha improvvisamente accelerato, dando vita a un inseguimento ad alta velocità. Durante la fuga, l’uomo ha percorso diverse strade trafficate contromano, costringendo i poliziotti a manovre d’emergenza per proteggere i cittadini. In un ultimo tentativo di fermare la corsa, uno degli agenti è sceso dall’auto di servizio per sbarrargli la strada, ma il pregiudicato ha accelerato ulteriormente travolgendolo e colpendolo alle gambe.

L’uomo è stato bloccato subito dopo e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, secondo quanto riferito dagli inquirenti e ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero, il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Oltre ai provvedimenti penali, sono state elevate pesanti sanzioni per le numerose violazioni al Codice della Strada commesse durante la folle corsa.

