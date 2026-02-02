L’Inter non si ferma più, ma l’Italia è divisa tra emergenza maltempo e tensioni politiche

L’Inter prosegue la sua marcia trionfale in Serie A consolidando il primato in classifica grazie alla vittoria esterna contro la Cremonese, in un weekend segnato anche dai disagi per il maltempo in Sicilia e dalle nuove tensioni politiche internazionali.

Il calcio italiano vede ancora protagonista la squadra di Simone Inzaghi che, nell’anticipo della giornata di campionato, ha espugnato lo stadio “Zini” di Cremona con un netto 2-0. Le reti di Lautaro Martinez e Zielinski, messe a segno già nella prima frazione di gioco, hanno spento sul nascere le speranze della formazione lombarda, confermando la solidità dei nerazzurri in vetta alla classifica.

Mentre lo sport celebra i suoi campioni, la cronaca nazionale deve fare i conti con gli strascichi di un’ondata di maltempo che ha colpito duramente il Sud Italia. In Sicilia, la circolazione ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti e cancellazioni a causa dei danni causati dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Le tratte tra Palermo e Agrigento, in particolare, sono state oggetto di interventi tecnici urgenti per ripristinare la sicurezza dei binari e la regolarità delle corse.

Sul fronte politico, il dibattito si infiamma attorno alle relazioni tra Italia e Stati Uniti. L’ex commissario europeo Paolo Gentiloni ha espresso preoccupazione per il ruolo del Paese nello scacchiere continentale, avvertendo che l’Italia rischia di diventare la “retroguardia dell’Europa” seguendo le politiche della nuova amministrazione Trump. Parallelamente, a Catania, il consiglio del 2° Municipio si riunisce oggi in sessione straordinaria per affrontare il degrado urbano e il rischio ambientale, temi sempre più centrali nell’agenda amministrativa locale.