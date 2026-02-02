Ottanta chili di mandarini per i bimbi: la lezione di terra e fiducia di Salvatore Cristaldi

Un pensionato di Aci Bonaccorsi dona 80 kg di mandarini alle Suore Canossiane: un’iniziativa di solidarietà che punta a educare le nuove generazioni alla riscoperta e alla tutela del patrimonio agrumicolo locale.

Ad Aci Bonaccorsi, la solidarietà incontra l’educazione ambientale grazie al gesto di Salvatore Cristaldi, che ha donato circa ottanta chilogrammi di mandarini alle Suore dell’Istituto Canossiano. I frutti, provenienti dal suo terreno situato nella frazione di Maugeri a Valverde, rappresentano il risultato di un impegno che Cristaldi porta avanti da sette anni per salvaguardare limoni, arance e mandarini dall’oblio.

L’iniziativa non è nuova allo spirito civico di Cristaldi, già ideatore del progetto a chilometro zero “Operazione Fiducia – Paghi e prendi”, un banco di agrumi basato esclusivamente sull’onestà degli acquirenti. Con questa donazione, l’obiettivo si sposta sulla formazione dei più piccoli: «Questa iniziativa vuole dare un segnale di conoscenza del prodotto, in particolare dei mandarini, e dare continuità a questo patrimonio agricolo», ha spiegato il donatore.

L’accoglienza presso l’istituto è stata calorosa, con la Madre superiora suor Maria Luisa Leggeri che ha evidenziato l’importanza del dono per i bambini della scuola dell’infanzia, molti dei quali non conoscono i sapori autentici della propria terra. «Oggi abbiamo bisogno di educare alla terra», ha dichiarato la superiora, precisando che i frutti saranno condivisi con le famiglie affinché l’intera comunità possa riscoprire e promuovere la ricchezza del territorio.