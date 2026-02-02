Sicurezza e maltempo, premiato il coraggio della Polizia municipale: “Esempio di senso del dovere”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore Carmelo Coppolino hanno premiato con encomi solenni sei esponenti della Polizia locale per l’impegno e il coraggio dimostrati durante le recenti emergenze sul territorio.

Presso il Palazzo degli Elefanti, si è svolta una cerimonia ufficiale per il conferimento di sei pergamene di encomio solenne ad altrettanti rappresentanti del corpo della Polizia locale di Catania. Il riconoscimento, consegnato dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alla Polizia municipale Carmelo Coppolino, ha voluto premiare ufficialmente il personale che si è distinto per senso del dovere, sensibilità verso la cittadinanza e tutela della pubblica incolumità.

I premiati, appartenenti al corpo guidato dal comandante Diego Peruga, sono il commissario Filippo Sicali, gli ispettori capo Ezio Raciti e Pietro Biondi, e gli agenti Lucia Bragaglia, Cristian Parachì e Alfio Puglisi. Le motivazioni degli encomi sottolineano eccellenti capacità professionali e di iniziativa in ambiti delicati quali la sicurezza pubblica e la regolamentazione delle attività commerciali, spesso in coordinamento con le altre forze di polizia.

Durante il suo intervento, il sindaco Trantino ha evidenziato come l’amministrazione abbia ricevuto numerose segnalazioni di apprezzamento da parte dei cittadini, specialmente in relazione alla gestione dell’emergenza maltempo che ha colpito diverse abitazioni. L’assessore Coppolino ha ribadito che il premio non è solo un atto dovuto, ma un messaggio volto a valorizzare il merito e l’impegno di chi mette quotidianamente a repentaglio la propria vita per la sicurezza della comunità. Alla cerimonia erano presenti anche il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, il vice comandante Stefano Blasco e i familiari dei dipendenti insigniti.