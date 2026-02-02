Tempesta sull’Etna, salvata una famiglia bloccata in auto: strade chiuse e stazioni turistiche isolate

Redazione 02 Febbraio 2026 - 07:54

L’Etna è stata investita da una violenta tempesta che ha imposto la chiusura delle strade di accesso ai poli turistici di Piano Provenzana e Rifugio Sapienza, mentre i soccorsi sono intervenuti per trarre in salvo automobilisti in difficoltà.

Le pessime condizioni atmosferiche hanno costretto le autorità a disporre la chiusura immediata delle principali arterie stradali del vulcano per ragioni di sicurezza. Sul versante nord, il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, ha interdetto il transito sulla strada che dal bivio Mareneve conduce alla Stazione di Etna Nord. Analoghi provvedimenti sono stati presi sul versante sud, dove la strada provinciale da Nicolosi è stata chiusa al traffico all’altezza di Piano Bottaro.

In questo scenario critico, l’intervento dei vigili urbani è stato determinante, dove hanno tratto in salvo una coppia con una bambina rimasta bloccata a bordo di un’autovettura nel bel mezzo della tormenta. Nonostante il lavoro incessante dei mezzi spazzaneve, spesso vanificato dalle continue raffiche di neve e vento, le stazioni turistiche sono rimaste isolate per l’intera giornata.

Le previsioni meteo indicano tuttavia un netto miglioramento, con l’arrivo di una settimana di sole che dovrebbe rendere le piste nuovamente fruibili. La notizia è stata accolta con favore dagli appassionati di sci, anche in considerazione della coincidenza con le imminenti festività della Festa di Sant’Agata.

