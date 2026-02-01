Trionfo per il Bellini: a Giovanni Cultrera la Candelora d’Oro per il rilancio del teatro

Il sindaco Enrico Trantino ha conferito la Candelora d’Oro a Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, premiando il rilancio internazionale dell’ente lirico e il suo ruolo centrale nella candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Nel cuore delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, la città di Catania ha celebrato la 29^ edizione della Candelora d’Oro, il massimo riconoscimento civile destinato a personalità d’eccellenza. Il sindaco Enrico Trantino ha consegnato il premio a Giovanni Cultrera di Montesano, sottolineando come il suo operato sia stato decisivo non solo per salvare il Teatro Bellini dallo scioglimento, ma per proiettarlo con straordinario impegno e stile verso traguardi nazionali e internazionali. Il primo cittadino ha lodato lo spirito di servizio di Cultrera, definendolo un esempio per l’intera comunità.

Visibilmente emozionato, il sovrintendente ha voluto condividere il merito del premio con tutte le maestranze del teatro, parlando di un lavoro di squadra di cui si sente interprete. Cultrera ha ribadito come Agata e Bellini rappresentino i due pilastri dell’identità catanese, annunciando nuove iniziative in vista della sfida per Catania Capitale della Cultura 2028: tra queste, spicca la realizzazione di due opere commissionate a compositori internazionali e dedicate proprio alla Santa Patrona e al celebre compositore Vincenzo Bellini.

La cerimonia si è conclusa con i tradizionali riti agatini nel cuore del centro storico. Dopo l’accensione della lampada votiva da parte dell’arcivescovo Luigi Renna a Palazzo degli Elefanti, il corteo delle autorità ha assistito al suggestivo omaggio floreale dei vigili del fuoco dinanzi alla Cattedrale, accolto dal calore dei fedeli e dei cittadini che gremivano piazza Duomo. Il riconoscimento a Cultrera segna così un momento di forte coesione tra le istituzioni e il mondo della cultura, nel segno dell’arte e della musica come volano di crescita per la Sicilia.