Urbanistica a Mascalucia, ecco il nuovo PRG: “Cementificazione zero e più servizi”

Presentato al Cinema Moderno il nuovo strumento urbanistico che punta alla rigenerazione territoriale e alla perequazione diffusa: Mascalucia dice addio al modello “comune dormitorio” per scommettere su servizi qualificati e consumo di suolo zero.

Dopo un’attesa lunga oltre trent’anni, la comunità di Mascalucia ha assistito alla presentazione pubblica del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG). L’incontro, svoltosi presso il Cinema Moderno, ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Magra, dell’assessore all’urbanistica Angelo Caponnetto e di un team di tecnici e progettisti che hanno illustrato la visione strategica per il futuro della città. Il piano nasce da un’analisi dell’incremento demografico passato e punta a una crescita ordinata per il prossimo decennio, integrandosi con l’area metropolitana di Catania.

Uno dei pilastri del nuovo PRG è l’adozione della perequazione urbanistica su tutto il territorio comunale. Questo strumento permette di redistribuire equamente oneri e vantaggi tra i proprietari, trasformando le aree per servizi pubblici in “aree risorsa”. In questo modo, il Comune potrà acquisire spazi per opere collettive senza ricorrere a espropri, ma attraverso la compensazione in diritti edificatori. L’obiettivo dichiarato è il superamento della funzione di “comune dormitorio”, dotando il territorio di standard qualitativi elevati e riducendo la dipendenza dal capoluogo.

Il sindaco Magra ha definito l’opera come un “piano a cementificazione zero”, mettendo l’accento sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale. Gli interventi previsti mirano a riqualificare i due poli principali: il centro storico e la frazione di Massannunziata. Quest’ultima sarà interessata da un processo di riqualificazione volto a eliminare i tratti di zona periferica, anche grazie alla trasformazione del complesso ex PIME.

Oltre alla dimensione residenziale, il piano include la messa in rete di ambiti turistico-ricettivi e parchi, con una particolare attenzione alla sicurezza del territorio e alla sostenibilità ambientale. L’assessore Caponnetto ha rimarcato come questo PRG rappresenti un cambio di visione rispetto al passato, garantendo trasparenza ed equità nelle trasformazioni del territorio. L’adozione del piano da parte del Comune costituisce ora il passaggio fondamentale verso l’approvazione definitiva della Regione Siciliana.