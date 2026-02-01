Pistola con matricola abrasa nel contatore elettrico: blitz delle Volanti nel quartiere Monte Po

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Monte Po: gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola clandestina con matricola abrasa, nascosta tra i contatori elettrici di un palazzo.

Nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati in materia di armi, la Polizia di Stato ha messo a segno un importante rinvenimento nel quartiere di Monte Po. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno setacciato le aree comuni di diversi stabili, concentrando l’attenzione su zone già note per essere state in passato basi logistiche per lo stoccaggio di armi, munizioni e droga.

Durante le ispezioni, condotte palmo a palmo dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata scoperta una pistola clandestina perfettamente funzionante. L’arma, che presentava la matricola abrasa per impedirne l’identificazione, era stata abilmente occultata all’interno di un vano contatore dell’energia elettrica situato in una zona condominiale di un palazzo del quartiere. Al momento del ritrovamento, il serbatoio delle cartucce risultava svuotato.

L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro a carico di ignoti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati attivati gli specialisti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per i necessari accertamenti balistici. Le analisi di laboratorio saranno fondamentali per verificare se la pistola sia stata impiegata in precedenti episodi delittuosi e per tentare di recuperare impronte digitali o tracce biologiche latenti che possano condurre ai detentori della stessa.

