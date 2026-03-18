Catania, commemorato il Maresciallo Alfredo Agosta nel 44° anniversario dell’uccisione

Catania onora la memoria di Alfredo Agosta: celebrato il 44° anniversario del sacrificio del Maresciallo ucciso dalla mafia. In via Firenze la cerimonia solenne con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle autorità militari e dei familiari.

Nella mattinata di oggi, 18 marzo 2026, Catania si è stretta attorno alla memoria del Maresciallo Maggiore “Aiutante” Alfredo Agosta, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri alla memoria. In occasione del 44° anniversario del suo assassinio per mano della criminalità organizzata, la città ha rinnovato l’impegno nel custodire il ricordo di un servitore dello Stato che è diventato simbolo della lotta alla mafia. La cerimonia commemorativa si è svolta all’angolo tra via Firenze e viale Vittorio Veneto, proprio nel luogo in cui il maresciallo perse la vita.

Alla commemorazione hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, Generale di Brigata Salvatore Altavilla, i familiari del caduto e una rappresentanza di militari dell’Arma, sia in servizio che in congedo. Durante il solenne momento di raccoglimento, è stata deposta una corona di alloro sulla targa commemorativa, benedetta dal Cappellano Militare che ha officiato la cerimonia alla presenza di numerosi cittadini.

Un trombettiere ha eseguito le note del “silenzio”, accompagnando la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valore conferita alla memoria del sottufficiale. Negli interventi istituzionali è stato ribadito come il sacrificio di Alfredo Agosta rappresenti ancora oggi un monito e un esempio concreto nella lotta contro ogni forma di criminalità. La sua eredità continua a vivere nell’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine e nella coscienza civile della comunità catanese, restando un punto di riferimento imprescindibile per la legalità sul territorio.