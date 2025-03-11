Oroscopo della settimana

dal 3 al 9 novembre 2025

Le stelle di novembre aprono una fase di rinnovamento per molti segni. Energia, passione e nuove prospettive guidano i giorni che precedono la Luna crescente. Il segno più fortunato della settimana è il Sagittario, pronto a spiccare il volo tra successi, incontri e nuove emozioni.