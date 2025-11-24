Oroscopo della settimana

dal 24 al 30 novembre 2025

Ultima settimana di novembre ricca di energia, lucidità e opportunità per molti segni. Le stelle portano chiarimenti, nuovi inizi e un maggiore bisogno di equilibrio tra cuore, lavoro e benessere. Il segno più fortunato della settimana è il Sagittario, pronto a brillare con un cielo che sostiene ogni sua iniziativa.