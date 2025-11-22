Catania, irregolarità in cantiere: denunciata 27enne e sospesa l’attività

I Carabinieri di Piazza Verga accertano gravi irregolarità in un cantiere edile: sospesa l’attività, sanzioni per 14 mila euro.

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato una 27enne di Trecastagni, amministratrice di una società operante nel settore edile, per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per lavoro irregolare.

L’attività ispettiva, condotta in un cantiere di via Francesco Crispi, ha portato alla luce gravi inosservanze del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Secondo gli accertamenti, la ditta non avrebbe garantito la necessaria sorveglianza sanitaria ai lavoratori, omettendo le visite mediche obbligatorie previste dalla normativa.

I Carabinieri hanno inoltre riscontrato la mancata formazione del personale, privo dell’addestramento minimo indispensabile per operare in sicurezza. A ciò si aggiungerebbe la presenza di un ponteggio non conforme, ritenuto potenzialmente pericoloso per gli operai impegnati nei lavori in quota.

Durante l’ispezione sono stati identificati due lavoratori, uno dei quali impiegato “in nero”, privo di contratto e copertura assicurativa. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 14.000 euro.

L’azione rientra nella più ampia attività di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso portata avanti dai Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro sicure e nel rispetto della legge.



Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.



