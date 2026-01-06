Catania, lite in un fast food: denunciato 36enne

Un 36enne è stato denunciato dai Carabinieri dopo una lite con un dipendente di un fast food nei pressi di Piazza Borsellino-Alcalà.

Nell’ambito dei controlli quotidiani del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 36enne pregiudicato per la violazione delle misure di prevenzione personali a cui era sottoposto.

L’intervento è scattato in mattinata, quando una gazzella dell’Arma, in costante collegamento con la Centrale Operativa, è stata inviata presso un fast food della zona di Piazza Borsellino-Alcalà, dove era stata segnalata una lite verbale accompagnata da minacce.

Giunti all’interno dell’esercizio commerciale, i militari hanno identificato l’uomo che, pochi minuti prima, aveva avuto un acceso diverbio con un dipendente del locale, nato da un disaccordo sull’ordinazione di un panino. La situazione, sebbene non degenerata in violenza fisica, aveva creato forte tensione tra il personale e i clienti presenti.

Gli accertamenti successivi hanno permesso ai Carabinieri di appurare che il 36enne era destinatario di una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, della durata di tre anni, che prevedeva il divieto di soggiorno nel Comune di Catania, oltre all’obbligo di permanenza notturna presso il domicilio dalle ore 21.00 alle 6.00.

La presenza dell’uomo in città, quindi, è risultata in palese violazione delle prescrizioni imposte. Per questo motivo, sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere valutati in sede giudiziaria, il 36enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio garantito h24 dai Carabinieri di Catania, con servizi di vigilanza, prevenzione e pronto intervento, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali.

