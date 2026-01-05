Fiasconaro, Castelbuono e Sicilia: tradizione che viaggia oltre oceano e ritorna in piazza.

Castelbuono si prepara a chiudere le festività natalizie con un appuntamento che unisce comunità, identità e sapori. Domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, Piazza Margherita diventerà il cuore della festa dell’Epifania: un momento pubblico pensato per ritrovarsi e condividere, nel segno della tradizione.

Protagonista dell’iniziativa è Nicola Fiasconaro, che insieme all’azienda sarà presente per un gesto dal forte valore simbolico: il taglio di un panettone artigianale da 50 kg, offerto in degustazione ai cittadini di Castelbuono e a chiunque vorrà partecipare. Un rito collettivo che parla la lingua delle radici, ma che oggi racconta anche una Sicilia capace di farsi riconoscere ben oltre i propri confini.

“Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a New York, impegnato nel lancio del primo pop up store Fiasconaro, un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di portare i sapori più autentici della Sicilia nel cuore del mondo – dichiara Nicola Fiasconaro – desidero oggi festeggiare con tutti i nostri concittadini la chiusura delle festività natalizie. È qui a Castelbuono, infatti, che risiedono le nostre radici, la nostra identità e l’ispirazione che continua a guidare ogni nostro lavoro. Condividere questo momento con tutti voi è il modo più bello per concludere un periodo intenso e ricco di emozioni”.

È proprio in questo passaggio, tra New York e Castelbuono, che si misura la forza delle eccellenze siciliane: prodotti che sanno parlare al mondo senza perdere l’accento del territorio. L’esperienza del pop up store diventa così la fotografia di un percorso: portare “i sapori più autentici della Sicilia nel cuore del mondo” e poi tornare a casa, in piazza, dove quell’autenticità nasce e si rinnova. L’iniziativa si svolge con la collaborazione dell’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia, impegnata nella promozione culturale, turistica e territoriale delle Madonie, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del territorio madonita e favorire occasioni di aggregazione e visibilità per la comunità locale. Un tassello che lega l’evento alla dimensione collettiva: non solo un momento conviviale, ma anche una vetrina coerente con l’idea di territorio come valore. La giornata si annuncia come un appuntamento aperto a tutti, per salutare le festività “nel segno della tradizione e del legame tra Fiasconaro e Castelbuono”.