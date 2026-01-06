Acireale, fuochi illegali in strada: un denunciato

I Carabinieri hanno denunciato un 39enne per accensione ed esplosioni pericolose e disturbo del riposo notturno.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania in vista delle festività natalizie e di fine anno, i militari del Nucleo Radiomobile di Acireale hanno denunciato un 39enne del posto per l’uso illecito di materiale pirotecnico.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio notturno di perlustrazione. Transitanto in via Ludovico Ariosto, i Carabinieri hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento ad accendere e far esplodere una batteria di fuochi d’artificio sulla sede stradale, senza alcuna autorizzazione.

La batteria pirotecnica, composta da 100 colpi, è stata accesa intorno all’1:30 della notte in pieno centro abitato, senza il rispetto delle prescritte distanze di sicurezza e in prossimità di abitazioni e attività commerciali, con evidenti rischi per la pubblica incolumità.

L’uomo, fermato dai militari, ha tentato di giustificare il gesto sostenendo di aver acceso i petardi per festeggiare un compleanno in famiglia. Tuttavia, le esplosioni hanno generato numerose segnalazioni da parte dei residenti, in particolare nella zona di Piazza Dante, sia per i pericoli legati all’uso dei fuochi sia per il grave disturbo arrecato al riposo notturno.

Alla luce degli elementi raccolti, che dovranno essere valutati nelle sedi competenti, i Carabinieri hanno deferito il 39enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di “accensione ed esplosioni pericolose” e “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dall’Arma dei Carabinieri di Catania per garantire festività più sicure e contrastare l’uso indiscriminato e illegale di materiale esplodente, che ogni anno rappresenta una minaccia per cittadini e territorio.

parole chiave: Acireale, fuochi d’artificio illegali, Carabinieri, pirotecnici abusivi, controlli natalizi, sicurezza pubblica, cronaca Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.