Catania, Forza Italia rivendica più assessori dopo il rimpasto

Dopo le tensioni interne, il partito conferma il sostegno al sindaco e rivendica un riequilibrio politico in Giunta.

Forza Italia prova a voltare pagina dopo le polemiche degli ultimi giorni legate allo scontro tra il consigliere Riccardo Pellegrino e il sindaco Enrico Trantino. La riunione congiunta dell’ufficio di presidenza della segreteria provinciale e del gruppo consiliare FI a Catania ha infatti sancito una ritrovata compattezza, ribadendo la piena adesione alla maggioranza di governo a Palazzo degli Elefanti.

L’incontro si è svolto nella sede di via Asiago, alla presenza dell’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, dei deputati nazionali e regionali Giuseppe Castiglione e Nicola D’Agostino, degli assessori e dei consiglieri comunali azzurri, tra cui Massimo Pesce (assessore all’Ambiente), Giovanni Petralia (Manutenzioni), Piermaria Capuana, Riccardo Pellegrino (vicepresidente vicario del Consiglio comunale), Melania Miraglia, Gerry Barbagallo, Agata Scalia, il capogruppo FI alla Città Metropolitana Ninni Anzalone e il vicesegretario provinciale Antonio Villardita.

Nonostante il recente rimpasto, Forza Italia rivendica di essere ancora sotto-rappresentata rispetto al risultato elettorale e chiede un riequilibrio nella composizione della Giunta comunale. «È prioritario riconoscere il ruolo di FI – si legge nella nota del partito – garantendo sia la vicesindacatura cittadina, sia quella della Città Metropolitana».

Nelle prossime settimane, il partito illustrerà al sindaco nuove proposte di buon governo su temi strategici: piano regolatore, futuro dell’area portuale, aeroporto Bellini, mobilità, sicurezza e rigenerazione urbana. Una mossa che indica la volontà degli azzurri di rafforzare il proprio peso politico all’interno dell’amministrazione.

