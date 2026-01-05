Movida a Catania, primo weekend 2026: controlli e sanzioni

Maxi-servizio interforze nel centro storico: centinaia di persone identificate, controlli su veicoli e locali, stretta su sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi.

Primo weekend del 2026 con presidi e posti di controllo nel cuore di Catania, nell’ambito di un servizio interforze disposto dalla Questura per garantire ordine e sicurezza nelle aree della movida e durante le iniziative legate alle festività. Il dispositivo ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, insieme a Guardia di Finanza, Polizia Locale e militari dell’Esercito nell’operazione “Strade Sicure”, con supporti specialistici e reparti dedicati.

Le verifiche si sono concentrate nelle zone più frequentate del centro storico, con presidi in piazze e strade simbolo del divertimento serale. Nel complesso, durante la notte, la Polizia ha identificato 255 persone (di cui 62 con precedenti) e ha controllato 95 veicoli.

Sul fronte della circolazione sono state contestate 11 violazioni, tra cui mancanza di assicurazione, revisione assente e guida senza casco. I controlli hanno portato a 3 sequestri amministrativi, 2 sospensioni dalla circolazione e 2 fermi amministrativi di ciclomotori, oltre a multe per sosta irregolare e parcheggi in aree vietate.

Nelle aree pedonali le pattuglie appiedate hanno lavorato per impedire l’accesso dei mezzi a due ruote e per aumentare la sicurezza di pedoni e clienti dei locali. Nell’ambito dei controlli contro droga e abuso di alcol, nei pressi di Villa Bellini è stato fermato un giovane trovato con una dose di marijuana e una di cocaina, con segnalazione in Prefettura in via amministrativa.

Prosegue anche l’azione contro i parcheggiatori abusivi: sei persone sono state fermate e sanzionate in diverse zone della città, con sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita. Due soggetti sono stati denunciati perché recidivi e altri quattro per violazione del Dacur, ferma restando la presunzione di innocenza.

Controlli analoghi sono stati svolti anche dai Carabinieri: 67 persone identificate, 27 veicoli controllati e 4 mezzi sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Contestate 12 violazioni per un importo complessivo di circa 13.000 euro e decurtati 19 punti patente, con attenzione ai comportamenti di guida più rischiosi (cellulare, casco, semaforo rosso, cinture).

Per la prevenzione della guida in stato di alterazione sono stati effettuati controlli con etilometro su 37 conducenti senza riscontrare irregolarità, mentre i servizi antidroga nelle aree adiacenti a piazza Duomo non hanno fatto emergere violazioni.

Nel complesso, il dispositivo ha puntato a garantire lo svolgimento ordinato della movida notturna e a contenere sosta selvaggia e condotte pericolose, soprattutto nelle aree ad alta aggregazione giovanile.