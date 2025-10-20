Oroscopo della settimana 20–26 ottobre: Scorpione al top

Redazione 20 Ottobre 2025 - 05:23

Una settimana che invita all’introspezione e al coraggio. Il Sole entra in Scorpione, portando luce su desideri e decisioni rimandate.

Le energie diventano più concentrate, profonde, intuitive: i segni d’Acqua navigano ispirati, quelli di Fuoco devono moderare l’impeto.
È tempo di rinascere con passo sicuro, lasciando che la verità emerga con naturalezza.

Segno più fortunato: Scorpione — Il Sole illumina la tua strada. Carisma, lucidità e fascino irresistibile ti accompagnano:
un incontro o una svolta professionale cambieranno il ritmo della tua settimana.

Ariete

Salute

Energia potente ma caotica. Ritaglia spazi di silenzio: la mente deve respirare quanto il corpo. Evita sovraccarichi sportivi.

Amore

Settimana di passione e chiarimenti. Se sei in coppia, parla con sincerità. I single ritrovano una fiamma dimenticata.

Lavoro

Progetti in movimento, buone notizie in arrivo. Agisci con strategia, non d’impulso. L’intuizione vale più della forza.

Sii diretto ma gentile: la determinazione, senza dolcezza, perde forza.

Toro

Salute

Fisico stabile ma lento nei ritmi. Dormi di più e concediti pause verdi. La natura rigenera mente e cuore.

Amore

Venere ti rende dolce e paziente. Il partner apprezza la tua dedizione. I single potrebbero rivedere un volto del passato.

Lavoro

Ritmo costante, piccoli successi quotidiani. Non forzare decisioni: la stabilità ti premia più del rischio.

Continuità e calma: la solidità è la tua ricchezza più grande.

Gemelli

Salute

Vitalità buona ma mente dispersiva. Disconnettiti la sera, leggi o cammina: l’equilibrio nasce nel respiro.

Amore

Leggerezza e curiosità: il flirt diventa gioco, ma il cuore cerca verità. Un messaggio inatteso illumina la settimana.

Lavoro

Ottime idee, ma serve ordine. Struttura un piano chiaro e taglia le distrazioni digitali. Nuovi contatti utili entro giovedì.

La mente vola, ma serve una direzione per arrivare lontano.

Cancro

Salute

Sensibilità accentuata. Il corpo assorbe le emozioni: medita, nuota, lascia scorrere ciò che non serve più.

Amore

Dolcezza e profondità. La coppia trova nuove sintonie. I single vivono incontri che nascono in contesti familiari.

Lavoro

Una proposta o un riconoscimento ti riportano fiducia. Fidati del tuo intuito: sa dove portarti.

Ascolta il cuore e lascia che la sensibilità diventi bussola.

Leone

Salute

Forza ottima ma attenzione allo stress. Rallenta i ritmi e celebra piccoli successi quotidiani.

Amore

Fascino e orgoglio si scontrano: vince chi abbassa la voce. Il cuore chiede verità, non apparenza.

Lavoro

Progetti visibili, leadership riconosciuta. Mostra i risultati, non solo l’ambizione.

Brilla, ma ricordati di illuminare anche chi ti segue.

Vergine

Salute

Equilibrio buono, ma non strafare. Cura la digestione e spegni lo smartphone un’ora prima di dormire.

Amore

Venere ti regala dolcezza e chiarezza. Le coppie si riscoprono unite. I single fanno incontri sorprendenti sul lavoro.

Lavoro

Precisione e intuito portano premi. Chiudi ciò che è rimasto sospeso: la settimana regala soddisfazioni concrete.

Semplicità e costanza: la tua serenità diventa magnete.

Bilancia

Salute

Ritrovi equilibrio e grazia. Un po’ di movimento leggero all’aperto ti libera da pensieri stagnanti.

Amore

Chiarimenti e dolcezze si alternano. Le coppie trovano un nuovo equilibrio. I single fanno pace col passato.

Lavoro

Un accordo si chiude, un progetto prende forma. Le relazioni professionali migliorano grazie alla tua diplomazia.

Armonia ritrovata: il cielo ti restituisce serenità.

Scorpione

Salute

Rinascita potente: energia e concentrazione al top. Inizia un nuovo percorso fisico o spirituale.

Amore

Fascino e mistero: vivi passioni autentiche. Un incontro cambia la prospettiva sul futuro.

Lavoro

Momento d’oro. Un’intuizione sblocca situazioni ferme. Fidati dell’istinto, ma resta concreto nei numeri.

Il destino ti chiama: rispondi con coraggio e cuore puro.

Sagittario

Salute

Energia buona ma nervosa. Evita eccessi, trova equilibrio nel movimento e nel respiro.

Amore

Desiderio di libertà e leggerezza. Nuovi incontri, vecchie storie che si chiudono serenamente.

Lavoro

Progetti a lungo termine crescono. Formazione e viaggi professionali si rivelano vincenti.

Segui l’entusiasmo, ma dai struttura ai tuoi sogni.

Capricorno

Salute

Buona resistenza ma attenzione al sovraccarico mentale. Trova il tempo per la lentezza.

Amore

Relazioni solide, ma servono attenzioni quotidiane. Chi è solo guarda oltre la paura di esporsi.

Lavoro

Costanza e impegno premiano. Un riconoscimento o un passo avanti entro fine settimana.

La vetta si avvicina: prudenza e fiducia insieme.

Acquario

Salute

Mente creativa, corpo reattivo: serve stacco digitale. La luce mattutina ti ricarica di ottimismo.

Amore

Un’amicizia si trasforma in complicità. Non forzare i tempi: la spontaneità farà il resto.

Lavoro

Idee geniali e soluzioni tech ti aprono strade nuove. Fatti notare, ma resta autentico.

Originalità e concretezza: binomio vincente.

Pesci

Salute

Fisico delicato, ma energia profonda. Ricarica con musica, acqua e sogni lucidi.

Amore

Romanticismo puro: ascolto e dolcezza ricuciono legami. I single vivono colpi di fulmine sinceri.

Lavoro

Creatività e intuito si fondono. Una proposta artistica o solidale apre nuove strade.

Lascia che l’intuizione guidi: la poesia è la tua forza.

