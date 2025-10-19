Bronte, chiusa la 34ª Sagra del Pistacchio: torta da 500 kg

Due settimane di stand, eventi e degustazioni si sono chiuse il 19 ottobre 2025 con una torta gigante da 500 kg in piazza Castiglione.

Emozione del sindaco Pino Firrarello: “Questa è la mia ultima Sagra da sindaco”.

BRONTE – 19 ottobre 2025. La 34ª Sagra del Pistacchio si è chiusa tra applausi e profumo di dolcezza con una torta monumentale da 500 chilogrammi, preparata con 150 kg di pistacchio verde di Bronte DOP, 120 kg di crema pasticcera, 1.100 uova e 50 kg di zucchero, offerta in piazza Castiglione ai tantissimi visitatori che hanno affollato gli stand nella giornata conclusiva.

Il dolce scenografico, firmato da “I Maestri del Pistacchio” e Fruit Service di Mario Marullo, è stato allestito e distribuito grazie alla collaborazione dell’Istituto “Enrico Medi” di Randazzo. Al taglio della prima fetta il sindaco Pino Firrarello, insieme all’on. Giuseppe Castiglione, al presidente del Consiglio comunale Aldo Catania, all’assessore Angelica Prestianni – organizzatrice dell’evento – ai membri della Giunta e a numerosi consiglieri. Presenti anche diverse autorità, fra cui l’on. Ersilia Severino. Impeccabile il lavoro delle Forze dell’Ordine, che hanno garantito sicurezza e rispetto delle norme per tutta la manifestazione.

Momento clou della serata, le parole del primo cittadino. “La Sagra è importante per tutti coloro che operano con il pistacchio. Ricordo quando negli anni 80 veniva venduto ad appena 800 lire al chilo e le coltivazioni rischiavano di essere abbandonate. Ci siamo intestati la valorizzazione e ci siamo riusciti. Ringrazio produttori, commercianti e tutti coloro che con il pistacchio lavorano. Questa – ha concluso emozionato – è la mia ultima Sagra del pistacchio da sindaco”. Firrarello ha poi ricordato l’indimenticato on. Salvatore Leanza, “alleato di tante battaglie per lo sviluppo di Bronte”.

L’assessore Angelica Prestianni ha tracciato il bilancio: “Questa Sagra è stata un grande successo. L’idea di aiutare le mamme ad assistere i propri piccoli ed i diversamente abili a trovare posteggio ha impreziosito la Sagra del valore dell’inclusione. In giro abbiamo visto turisti provenienti da tutto il mondo. Questa Sagra è diventata per Bronte il volano per il turismo internazionale”.

Parole di apprezzamento anche dall’on. Ersilia Severino: “Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’invito. Questa Sagra dimostra l’unione di questa comunità con il suo pistacchio”.

Infine l’on. Giuseppe Castiglione: “Bilancio più che positivo. Due settimane intense e partecipate. Per noi il tema è sempre l’ulteriore valorizzazione del pistacchio. In un mondo dove aumenta la richiesta di pistacchio, continueremo a difendere la particolarità del nostro pistacchio unico al mondo”.

La festa è proseguita fino a tardi, con degustazioni e musica: perché, a Bronte, di pistacchio non ci si sazia mai.