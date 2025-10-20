Rai 2, “Lo Spaesato” in Sicilia: Mammucari a Trecastagni

Nel nuovo episodio del people comedy show di Rai 2, Teo Mammucari attraversa la provincia di Catania tra Santa Maria La Scala, Acireale e Trecastagni.

In onda lunedì 20 ottobre alle 21.20, con un viaggio tra comicità, tradizioni e incontri speciali.

ROMA – La provincia di Catania sarà la protagonista del nuovo appuntamento con “Lo Spaesato”, il people comedy show di Teo Mammucari prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.20 su Rai 2. La puntata condurrà il comico e conduttore romano in un viaggio tra mare, barocco e tradizioni popolari, con destinazione finale Trecastagni.

Il percorso parte dal pittoresco borgo marinaro di Santa Maria La Scala, incastonato ai piedi della Timpa di Acireale, dove Mammucari incontra pescatori e abitanti del luogo, cimentandosi in trattative e sketch improvvisati. La tappa successiva è Acireale, città barocca tra le più belle della Sicilia orientale, prima di approdare sul versante etneo, nel cuore di Trecastagni, dove il conduttore si immerge nella vita di paese tra feste patronali, pupi, carretti e cavalli imbizzarriti.

Come in ogni puntata, non mancheranno momenti di ironia, incontri surreali e situazioni impreviste: tra cannonate festive e tradizioni popolari, Mammucari proverà persino a fare da cupido per due “cuori solitari”, in un racconto che unisce comicità e umanità, leggerezza e autenticità.

“Lo Spaesato” conferma così la sua formula vincente: raccontare l’Italia attraverso lo sguardo divertito e curioso di chi scopre luoghi, personaggi e abitudini con spirito genuino. Dopo il successo delle precedenti tappe, la Sicilia promette di regalare al pubblico scenari spettacolari e risate sincere.