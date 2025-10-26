Oroscopo della settimana

dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Una settimana di transizione, ma anche di rinascita interiore per molti segni. Le stelle portano nuovi inizi, consapevolezze e qualche sorpresa in amore. Il segno più fortunato della settimana è lo Scorpione, baciato da Venere e Marte, pronto a dominare il suo cielo.