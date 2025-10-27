Catania travolgente: quarto successo di fila al Massimino

Un “Massimino” infuocato, quasi 20mila presenze, e un Catania che continua a correre. Quarto successo consecutivo per i rossazzurri, che superano il Benevento e si godono, anche solo per qualche ora, la vetta della classifica. Una vittoria che vale più dei tre punti: è la fotografia di una squadra in crescita, matura, consapevole dei propri mezzi.

La sfida contro il Benevento si è accesa sin dai primi minuti, con i rossazzurri padroni del campo e capaci di costruire gioco sulle corsie centrali grazie alle incursioni di Lunetta e alla regia di Maita, fondamentale nel gestire ritmo e tempi. Il vantaggio arriva su calcio di rigore trasformato da Cicerelli, glaciale dal dischetto: per lui quarto gol stagionale, undicesimo centro del Catania in campionato.

In una gara ad alta intensità, i rossazzurri hanno mostrato solidità difensiva e compattezza, con Dini ancora imbattuto per la nona volta in stagione. La retroguardia etnea, guidata da Silvestri e Quaini, ha contenuto bene le ripartenze sannite, neutralizzando i tentativi più pericolosi del Benevento.

Nella ripresa, la squadra di Toscano ha continuato a spingere, sorretta dal boato del pubblico e da una condizione fisica in crescita. Pio ha sfiorato il raddoppio dopo una splendida iniziativa personale di Lunetta, mentre il Benevento si è affidato ai calci piazzati per cercare di rientrare in partita. Ma i minuti finali sono stati ancora di marca etnea, tra cori, applausi e un entusiasmo che riporta alla memoria i giorni migliori del club.

Al triplice fischio, esplode la festa: applausi a scena aperta, giro di campo dei giocatori e cori incessanti sotto la curva Nord. Record stagionale di presenze – quasi 20mila tifosi – e un pomeriggio che resterà negli annali recenti del calcio catanese. Un segnale chiaro: la città ci crede, e la squadra risponde con carattere e risultati.

Con questa vittoria, il Catania sale momentaneamente in testa, in attesa della sfida della Salernitana contro la Casertana, poi conclusa con il sorpasso dei campani. Ma la sensazione è che il gruppo di Toscano abbia imboccato la strada giusta: mentalità, equilibrio e fame di vittorie. Ingredienti che possono riportare i rossazzurri dove meritano di stare.

Parole chiave: Catania, Benevento, Serie C, calcio, Stadio Massimino, Cicerelli, Toscano, Dini, tifosi, vittoria, classifica, sport, Salernitana, Casertana