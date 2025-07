ULTIM’ORA GOVERNO – Affitti, 1 anno gratis ai lavoratori online: passa la nuova legge | È UFFICIALE, tutti ne avranno diritto

In un momento in cui affittare una casa è diventato un privilegio, una novità sorprendente cambia le regole del gioco.

Trovare un appartamento oggi non è solo una questione di fortuna. È diventato un percorso a ostacoli, tra canoni inaccessibili, richieste assurde e stipendi che non tengono il passo. In città come Milano, Roma, Firenze o Napoli, l’affitto medio ha superato soglie che una volta sembravano impensabili. Stipendi bloccati, contratti precari e spese vive fanno il resto. E così, intere generazioni si ritrovano a vivere con i genitori o a condividere stanze a prezzi da boutique.

Il problema non riguarda solo l’Italia. In tutta Europa l’emergenza abitativa è diventata centrale nel dibattito politico e sociale. Berlino ha imposto tetti ai canoni, Lisbona ha vietato gli affitti brevi nel centro storico, Amsterdam lotta contro l’overtourism. Intanto, la domanda cresce, alimentata anche da nuove categorie di inquilini: studenti internazionali, lavoratori temporanei, turisti a lungo termine, nomadi digitali.

E proprio loro – i lavoratori da remoto – si trovano oggi al centro di una svolta che potrebbe cambiare il loro futuro… e quello dei mercati immobiliari. Una nazione europea ha appena fatto una mossa inattesa e audace. Una mossa che, almeno per alcuni, potrebbe tradursi in 12 mesi di affitto praticamente azzerato.

Slovenia, la nuova frontiera per chi lavora da remoto

La notizia arriva da una destinazione forse insospettabile: la Slovenia. Un piccolo paese nel cuore dell’Europa centrale, spesso trascurato nei circuiti turistici internazionali, ma con un potenziale enorme per chi cerca qualità della vita e connessioni veloci. Secondo quanto riportato da Euro News, dal 1° novembre 2025 il Paese aprirà ufficialmente le sue porte ai nomadi digitali, introducendo un visto speciale della durata di 12 mesi.

Questo nuovo permesso di soggiorno permetterà ai lavoratori remoti provenienti da paesi non UE di vivere e lavorare legalmente in Slovenia per un anno intero, a condizione che il reddito provenga dall’estero. Niente tasse aggiuntive, niente concorrenza con il mercato del lavoro locale. In pratica: puoi vivere in Slovenia, ma senza togliere il lavoro a nessuno.

Un’oasi per chi cerca lavoro, natura e vita accessibile

Lubiana, con la sua architettura fiabesca, i parchi curati e l’atmosfera rilassata, è solo la punta dell’iceberg. Il resto della Slovenia è un paradiso per chi ama vivere bene senza spendere una fortuna: laghi cristallini, montagne a due passi, internet ad alta velocità e affitti ancora abbordabili. Ma attenzione: il visto non sarà eterno. Dura 12 mesi senza possibilità di rinnovo immediato, e per fare nuovamente domanda bisognerà aspettare sei mesi fuori dal paese.

I requisiti sono chiari: reddito dimostrabile proveniente dall’estero, copertura sanitaria, nessun legame lavorativo con aziende slovene. E sì, si possono portare anche i familiari, purché rispettino le stesse condizioni. Insomma, una formula perfetta per chi vuole cambiare vita per un po’, magari fuggendo dai prezzi folli di altre città europee.