Patente, cambia tutto: silurato il vecchio esame, da ora non serve più guidare | Ecco su cosa sarai valutato

Segui Cataniaoggi su Google News
Francesca Cattaneo 25 Agosto 2025 - 19:35
Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Il nuovo codice della strada porta con sé una rivoluzione che cambierà il modo di ottenere la patente di guida in Italia.

Da mesi si parla di una riforma epocale. Le prime indiscrezioni hanno già messo in agitazione autoscuole, esaminatori e futuri automobilisti: l’esame per la patente non sarà più lo stesso e alcune prove storiche potrebbero sparire per sempre.

Molti candidati sperano che le modifiche rendano l’esame meno stressante, mentre altri temono che la nuova formula possa alzare ulteriormente il livello di difficoltà. Quel che è certo è che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sta lavorando a una revisione che non ha precedenti.

Le ragioni del cambiamento sono molteplici: aumentare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti dovuti a inesperienza e portare l’Italia in linea con le direttive europee in materia di formazione alla guida. Ma la domanda che tutti si fanno è: cosa cambierà concretamente per chi deve sostenere l’esame?

Per ora non c’è un testo definitivo, ma le voci di corridoio parlano di nuove valutazioni, prove ridisegnate e persino una diversa impostazione per i percorsi d’esame. L’obiettivo sarebbe premiare la consapevolezza alla guida più che la semplice esecuzione meccanica di alcune manovre.

Verso un esame “più reale” e meno scolastico

L’idea è rendere la prova pratica più aderente alle condizioni di guida quotidiane. Non più esercizi standardizzati che i candidati imparano a memoria, ma valutazioni più flessibili che tengano conto di come ci si muove davvero nel traffico.

Questo potrebbe significare, per esempio, meno attenzione a “passaggi obbligati” come la partenza in salita con freno a mano, e più osservazione del comportamento durante situazioni impreviste. Ma quali saranno i parametri ufficiali di valutazione?

auto (larepubblica) - cataniaoggi
auto (larepubblica) – cataniaoggi

Le tre fasi che resteranno — e quelle che cambiano

L’esame pratico continuerà a svolgersi presso le sedi della Motorizzazione civile o nei luoghi autorizzati dalle autoscuole, e sarà sempre articolato in tre fasi: valutazione della propensione del conducente a una guida sicura, verifica delle abilità nelle manovre e controllo del comportamento nel traffico

Secondo quanto trapela, proprio gli ultimi due punti potrebbero essere oggetto delle principali modifiche da parte del Mit: meno prove “da manuale” e più simulazioni realistiche, con esaminatori che potrebbero intervenire su scenari imprevisti per testare sangue freddo e prontezza del candidato.

affitto casa (pexels) - cataniaoggi-2

Affitti brevi, pioggia di multe a tutti i locatari: 8.000€ in queste letterine verdi | L’Agenzia delle entrate ti distrugge

Francesca Cattaneo 25 Agosto 2025 - 07:35
piscina (pexels) - cataniaoggi

Piscine all’aperto, approvato il nuovo divieto: da ora tuffarti così costerà 6.000€ | Un proiettile al cuore

Francesca Cattaneo 24 Agosto 2025 - 19:35
pesce (pexels) - cataniaoggi

Allerta pesce neurotossico nei mari italiani: NON va mangiato assolutamente | Ti brucia i neuroni

Francesca Cattaneo 24 Agosto 2025 - 07:35
matrimonio (pexels) - cataniaoggi

Sesso: è UFFICIALE, il migliore della tua vita lo fai durante le vacanze | Ecco come il tuo coniuge se ne accorgerà

Francesca Cattaneo 23 Agosto 2025 - 19:35
Posto-di-blocco (motorzoom.it) - cataniaoggi

Posto di blocco, la patente e il libretto non li vogliono più vedere: devi avere il “bollino” | Altri 65€ in Motorizzazione

Francesca Cattaneo 23 Agosto 2025 - 07:35
aereo (pexels) - cataniaoggi

Bagaglio smarrito: col trucchetto della moneta lo ritrovi dappertutto | Svolta radicale per l’estate

Francesca Cattaneo 22 Agosto 2025 - 19:35

Ultimissime

Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Patente, cambia tutto: silurato il vecchio esame, da ora non serve più guidare | Ecco su cosa sarai valutato

Francesca Cattaneo 25 Agosto 2025 - 19:35

Il porto di Palermo rilancia la Sicilia: e Catania dov’è rimasta?

Alfio Musarra 25 Agosto 2025 - 17:05

Omaggio a Battiato e Dalla: Milo celebra musica, memoria e giovani talenti

Redazione 25 Agosto 2025 - 17:00

Minaccia la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato a Catania

Redazione 25 Agosto 2025 - 13:56

Consuntivo 2024 fermo, Comune sotto osservazione: il commissario chiede chiarimenti

Redazione 25 Agosto 2025 - 13:00