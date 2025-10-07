Belpasso, incendio in una ditta di smaltimento elettrodomestici

Vasto incendio in una ditta di smaltimento di elettrodomestici a Belpasso: Vigili del Fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha coinvolto più squadre e mezzi speciali, con il supporto di Protezione Civile, Forestale e Carabinieri. Ancora da chiarire le cause del rogo.

BELPASSO – Paura nel pomeriggio di oggi in zona Valcorrente, dove un vasto incendio è divampato all’interno di una ditta specializzata nello smaltimento di elettrodomestici. Le fiamme, alte e visibili a grande distanza, hanno richiesto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati per ore con diverse squadre e mezzi speciali per circoscrivere il rogo e impedire che si estendesse alle aree vicine.

Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Nord, Adrano e Paternò, supportate da un carro aria, un’autobotte della Sede Centrale, i Vigili del Fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia. Utilizzata anche un’autobotte da 25 mila litri, indispensabile per garantire una riserva d’acqua adeguata a gestire l’emergenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno visto la collaborazione dei Carabinieri, di due autobotti della Protezione Civile e di una della Forestale, oltre alla presenza del personale sanitario del Servizio 118, pronto a intervenire in caso di necessità.

Le cause dell’incendio restano al momento in corso di accertamento. L’area è stata interdetta fino al completamento delle operazioni di bonifica e verifica delle condizioni di sicurezza da parte dei tecnici competenti.