Catania, 25enne denunciato: mazza nascosta nel cofano

Controlli straordinari a Catania: la Polizia di Stato ha denunciato un 25enne trovato con una mazza di 80 centimetri nascosta nel cofano dell’auto durante un servizio di prevenzione dei reati. L’oggetto è stato sequestrato e il giovane segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nei controlli disposti per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa in città.

CATANIA – La Polizia di Stato ha denunciato un giovane catanese di 25 anni dopo aver rinvenuto, nel cofano della sua auto, una mazza lunga circa 80 centimetri. Il controllo è avvenuto in via Antonini, in direzione via Acquicella, durante un servizio di pattugliamento della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata in un’azione di monitoraggio del territorio per prevenire furti e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso dell’ispezione, il 25enne ha mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico gli hanno chiesto di aprire il cofano per una verifica più approfondita. Il comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto alla perquisizione del veicolo. All’interno del portabagagli è stata trovata la mazza, di cui l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni credibili.

L’oggetto è stato posto sotto sequestro e il giovane denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva. L’episodio si inserisce nel piano di controlli straordinari predisposto dalla Questura di Catania per garantire maggiore sicurezza pubblica e tutelare i cittadini.