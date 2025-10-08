Catania, tifoso fermato con un coltello a serramanico allo stadio Massimino: scatta la denuncia e il DASpo di 5 anni

CATANIA – È stato denunciato un tifoso della Curva Sud del Catania, trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre tentava di entrare allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania–Siracusa, valevole per il campionato di Serie C e disputata domenica 5 ottobre. L’uomo, un 38enne catanese, è stato bloccato dai poliziotti impegnati, insieme agli steward, nei controlli di sicurezza nell’area di prefiltraggio della Curva Sud.

Durante la verifica, gli agenti hanno scoperto che il tifoso nascondeva nel marsupio un coltello tipo “pattada sarda”. L’arma è stata immediatamente sequestrata e l’uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in violazione delle norme che vietano l’introduzione di armi, fumogeni o altri strumenti pericolosi nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole fino a sentenza definitiva.

Gli accertamenti della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine hanno inoltre portato all’emissione di un provvedimento di DASpo nei confronti del 38enne, firmato dal Questore di Catania. Il divieto di accesso agli stadi durerà 5 anni, poiché l’uomo è risultato recidivo per reati commessi in passato in occasione di eventi sportivi. Il provvedimento, notificato immediatamente, gli impedirà di assistere a incontri e manifestazioni calcistiche su tutto il territorio nazionale ed europeo per l’intera durata della misura.

L’episodio conferma l’efficacia dei controlli predisposti dalla Polizia di Stato e la tempestività dell’intervento degli agenti, che hanno garantito la sicurezza dei tifosi e il regolare svolgimento dell’incontro, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose all’interno dell’impianto sportivo.

