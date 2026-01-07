Carlentini, auto bruciata nelle campagne: trovati resti umani

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Gennaio 2026 - 05:01

Terribile scoperta nelle campagne di Carlentini: un’auto bruciata nascondeva frammenti ossei e cranio, probabili tracce del catanese scomparso Salvatore Privitera.

Restano soltanto ossa e teschio. Le fiamme hanno consumato ogni cosa, distruggendo anche le parti in alluminio che avrebbero potuto fornire indizi sull’identità della vittima. La T-Roc beige è stata scoperta completamente incenerita ieri mattina lungo una trazzera di Carlentini, in una zona isolata delle campagne.

L’episodio è collegato alla scomparsa di Salvatore Privitera, 35 anni, originario di Catania. I genitori, dopo giorni senza contatti, hanno attivato il localizzatore GPS dell’auto presa a noleggio dal figlio. Il segnale li ha guidati fino a contrada San Demetrio, dove si sono trovati davanti all’auto ridotta a un cumulo di cenere. L’arrivo dei carabinieri ha confermato la presenza di resti umani all’interno del veicolo.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche di Catania insieme al medico legale e al comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Siracusa Sara Pini. La Procura di Siracusa, guidata da Sabrina Gambino, ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio e ordinato accertamenti sul DNA dei resti. I genitori di Privitera, seguiti dal proprio avvocato Francesco Marchese, hanno già fornito i campioni per il confronto genetico.

Al momento un unico dato è certo: la vettura sarebbe arrivata in contrada San Demetrio lunedì sera. Salvatore Privitera, molto conosciuto nel Villaggio Sant’Agata, era una figura familiare nel quartiere. Ora tutta l’indagine ruota intorno all’identificazione della vittima, e solo l’esame del DNA potrà confermare se si tratti davvero del 35enne catanese.

Carlentini, auto incendiata, resti umani, Salvatore Privitera, Catania, omicidio, indagini, DNA, Procura di Siracusa, cronaca Sicilia

Rimpasto Sicilia, FdI punterebbe alla Formazione: trattativa ex Dc-Udc

Redazione 06 Gennaio 2026 - 10:54

Cavalli e lavoro per prevenire la devianza: fondi dalla Regione

Redazione 06 Gennaio 2026 - 09:41

Etna sotto controllo: ordinanze e vigilanza rafforzata

Redazione 06 Gennaio 2026 - 09:23

Catania, lite in un fast food: denunciato 36enne

Redazione 06 Gennaio 2026 - 09:19

“Finto allarme” e gioielli spariti: tre denunciati

Redazione 06 Gennaio 2026 - 09:11

Movida a Catania, primo weekend 2026: controlli e sanzioni

Redazione 05 Gennaio 2026 - 07:43

Ultimissime

Carlentini, auto bruciata nelle campagne: trovati resti umani

Redazione 07 Gennaio 2026 - 05:01

Rimpasto Sicilia, FdI punterebbe alla Formazione: trattativa ex Dc-Udc

Redazione 06 Gennaio 2026 - 10:54
Auto a benzina (cataniaoggi.it-pexels)

Accise allineate, monitoraggio Mimit sui prezzi

Redazione 06 Gennaio 2026 - 10:35

Acireale, fuochi illegali in strada: un denunciato

Redazione 06 Gennaio 2026 - 10:19

Vie di fuga e “tolleranze”: i dubbi dopo la strage

Alfio Musarra 06 Gennaio 2026 - 10:00