BOMBA INPS – Come ai Mondiali: scatta il ripescaggio, “vacanze spesate” per 1 pensionato su 3 | Versato già l’acconto di 280€

Estate 2025, l’Inps rilancia con una nuova finestra di speranza per migliaia di pensionati in lista d’attesa.

C’è chi prenota mesi prima e chi aspetta l’ultimo minuto, ma una cosa è certa: in Italia, l’estate è sinonimo di vacanze. Spiagge, montagne, città d’arte o crociere: ogni anno milioni di italiani si spostano per staccare dalla routine. E se da una parte i costi crescenti impongono scelte più oculate, dall’altra esistono strumenti pubblici che offrono vere e proprie opportunità, anche per chi ha un budget limitato.

Tra questi spiccano i bandi INPS, che anche quest’anno confermano una funzione sociale strategica. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il concorso “Estate INPSieme Senior 2025” è tornato a offrire ai pensionati e alle loro famiglie un’occasione concreta per godersi un soggiorno tutto spesato. Con una particolarità: quest’anno, come in una vera fase a eliminazione diretta, si potrà accedere anche tramite ripescaggio.

Le domande sono state tante, e l’Inps ha già pubblicato le graduatorie dei beneficiari. Ma non è finita qui: molti rinunciano o non completano la documentazione, e questo apre la porta a chi era rimasto fuori per un soffio. Così, proprio come in un campionato mondiale, chi non aveva passato il primo turno ora ha una seconda chance per partire.

La data chiave? Il 12 giugno 2025. Quel giorno scatterà ufficialmente lo scorrimento delle graduatorie: chi era in lista d’attesa potrà salire sul podio dei beneficiari, a patto di presentare tutta la documentazione entro il 26 giugno 2025. Oltre quella data, la possibilità sfuma, e la vacanza resterà solo un sogno.

Bonus Benessere: cos’è e chi può richiederlo

Il contributo prende forma grazie al bando “Estate INPSieme Senior”, noto anche come Bonus Benessere. Un’opportunità riservata ai pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria, o al Fondo ex IPOST, con almeno un anno di anzianità contributiva. Ma non finisce qui: possono beneficiarne anche i coniugi e figli disabili conviventi, purché inclusi nell’ISEE del titolare.

Il sussidio copre in parte o totalmente un pacchetto turistico organizzato in Italia, all’estero o in crociera, purché acquistato tramite tour operator autorizzati. Il viaggio deve avvenire tra luglio e ottobre 2025 e comprende ospitalità, pasti, escursioni, attività ricreative, trasporti e assicurazioni. Esclusi i viaggi “fai da te” o prenotazioni dirette con le strutture.

Quanto vale il contributo?

Il valore del contributo varia in base all’ISEE: fino a 800 euro per soggiorni di una settimana e fino a 1.400 euro per quelli di due settimane. Le percentuali coperte vanno dal 100% per ISEE bassi (fino a 8.000 euro) al 65% per chi supera i 56.000 euro. Una vera boccata d’ossigeno per chi vive con una pensione ridotta ma desidera un momento di svago.

L’acconto, per chi è già entrato in graduatoria, è in fase di versamento: entro il 17 luglio per i primi ammessi, entro il 31 luglio per i ripescati. Il saldo arriverà entro novembre o febbraio, in base a quando verrà caricata la documentazione. Fondamentale conservare fatture e documenti: tutto dev’essere intestato al beneficiario, riportare costi dettagliati, dati dei partecipanti, descrizione dei servizi e partita IVA del fornitore. Basta una svista per compromettere l’erogazione finale.