Bibite ghiacciate in 10 secondi: una manciata di sale e addio freezer | Stregoneria incredibile, le ritrovi a -4

Hai dimenticato di mettere le bibite in frigo e tra poco arrivano gli ospiti? C’è un trucco che può salvarti la serata.

L’estate è il regno delle grigliate, degli aperitivi improvvisati e delle bibite ghiacciate bevute all’ombra di un ombrellone. Ma quante volte ti è capitato di dimenticare bottiglie e lattine fuori dal frigo e ritrovarti a servire qualcosa di tiepido? Un incubo, specie quando fuori ci sono 35 gradi e l’unica cosa che può salvare il morale è una bevanda gelata.

Da TikTok a Instagram, spopolano i video che mostrano trucchi veloci per risolvere il problema: tra questi, uno sta attirando sempre più attenzione. Parliamo del metodo “ghiaccio e sale”, semplice, economico ed efficace. Secondo chi lo prova, funziona meglio di un congelatore. Ma sarà davvero così?

La scena è sempre la stessa: una bacinella piena di acqua, cubetti di ghiaccio, una manciata abbondante di sale grosso e, nel mezzo, una lattina o una bottiglia appena uscita dalla dispensa. Dopo pochi minuti, la magia: la bibita è pronta da bere, fredda come appena tolta dal freezer.

A prima vista sembra stregoneria. E invece dietro questo trucco c’è una spiegazione scientifica che ha a che fare con la fisica e con il comportamento delle molecole d’acqua in presenza del sale. Niente pozioni magiche, solo un principio chimico che potresti già conoscere dai tempi della scuola.

Il principio che sta dietro al trucco

Quando il sale si scioglie nell’acqua, abbassa il punto di congelamento della miscela: ciò significa che il ghiaccio inizia a sciogliersi più rapidamente, assorbendo calore dall’ambiente e, soprattutto, dalle bottiglie che gli stanno accanto. È questo il motivo per cui tutto si raffredda molto più velocemente.

Il risultato? Un effetto refrigerante potenziato che, in pochi minuti, abbassa drasticamente la temperatura delle bevande. Secondo gli esperti, aggiungendo circa 200 grammi di sale grosso per ogni litro d’acqua e una buona quantità di ghiaccio, è possibile ottenere risultati sorprendenti in meno di cinque minuti.

Come preparare la miscela perfetta

Per mettere in pratica questo trucco, ti basta una bacinella capiente, del ghiaccio, acqua e sale grosso. Immergi le bottiglie o le lattine, versa il sale e mescola delicatamente. In pochi minuti sentirai la differenza toccando il vetro o l’alluminio: la tua bibita sarà ghiacciata, senza bisogno del frigo.

Un trucco perfetto per i picnic, le giornate in spiaggia o i campeggi. E la prossima volta che qualcuno ti chiederà come hai fatto, potrai sorridere e dire: “È solo scienza”. Dimentica il freezer, bastano una manciata di sale e un po’ d’acqua per diventare l’eroe dell’estate.

GUARDA IL VIDEO