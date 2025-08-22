Bagaglio smarrito: col trucchetto della moneta lo ritrovi dappertutto | Svolta radicale per l’estate

Francesca Cattaneo 22 Agosto 2025 - 19:35
aereo (pexels) - cataniaoggi

aereo (pexels) - cataniaoggi

Un piccolo gesto può farti riabbracciare la valigia in tempi record.

Gli aeroporti europei sono nel pieno della stagione più affollata degli ultimi dieci anni. Con milioni di passeggeri in movimento, il rischio di smarrire il bagaglio è più alto che mai. Non è solo una questione di sfortuna: tra coincidenze strette, ritardi e imprevisti, basta poco per veder partire la propria valigia… senza di noi.

Negli ultimi anni, i viaggiatori hanno sperimentato di tutto: nastri colorati per riconoscere la propria valigia, foto scattate prima del check-in, tracciatori GPS nascosti tra i vestiti. Alcuni giurano che un trucco da pochi euro, semplice come infilare una moneta in un punto strategico, possa fare la differenza nel ritrovarla più in fretta.

Dietro a questo stratagemma c’è l’idea di rendere il bagaglio non solo riconoscibile, ma soprattutto tracciabile da chi si occupa della sua gestione. In un mondo dove ogni minuto conta, aumentare la probabilità che un addetto individui subito la tua valigia può fare la differenza tra un weekend rovinato e uno salvato.

E non si tratta solo di accorgimenti “artigianali”: la tecnologia sta cambiando radicalmente il modo in cui possiamo tenere d’occhio i nostri effetti personali, anche a chilometri di distanza.

Quando la tecnologia viene in soccorso del viaggiatore

Le compagnie aeree collaborano sempre più spesso con i produttori di dispositivi di tracciamento, offrendo soluzioni che permettono al passeggero di sapere in tempo reale dove si trova il proprio bagaglio. Questo, combinato con le segnalazioni degli addetti a terra, ha ridotto notevolmente i tempi di riconsegna.

Ora, però, arriva AirTag di Apple, il primo tag di tracciamento per localizzare rapidamente oggetti di uso quotidiano come chiavi, portafogli, zaini e simili utilizzando un piccolo dispositivo gps grande solo come una moneta. Questa novità potrebbe cambiare le regole del gioco: Apple continua a migliorare le opzioni del suo strumento “Dov’è” (Find My), pensato per localizzare dispositivi smarriti. Con l’aggiornamento iOS 18.2 per iPhone, previsto a dicembre, sarà possibile condividere con terze parti la posizione di un oggetto smarrito tramite un link temporaneo.

aereo (pexels) - cataniaoggi-2
aereo (pexels) – cataniaoggi-2

Il passo avanti che aspettavamo

Questa nuova funzione permetterà, ad esempio, di condividere in tempo reale la posizione di un bagaglio perso con un addetto dell’aeroporto, un familiare o persino con la compagnia aerea, senza limitarsi ai cinque contatti predefiniti già previsti dall’app. Chi riceve il link potrà aprirlo su una mappa interattiva e vedere dove si trova l’oggetto, facilitando il recupero.

Il sistema, protetto da crittografia end-to-end, garantisce che i dati restino al sicuro. I link scadranno automaticamente dopo una settimana o quando il proprietario li disattiva manualmente, offrendo un ulteriore livello di protezione.

