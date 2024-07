Sicilia Bedda: con 30€ al giorno ho fatto un affare | Stanno prenotando tutti

Con 30€ al giorno puoi goderti la Sicilia Bedda. Non farti scappare questa imperdibile occasione. Tutti stanno già prenotando.

D’estate la Sicilia è sicuramente uno dei posti migliori dove passare delle giornate di pieno relax. Questa regione può offrire tutto quanto e, come se non bastasse, le cifre non sono assolutamente stellari come in altri luoghi della nostra nazione. Pensa che esiste una città dove potrai spendere soltanto 30€ al giorno per alloggiarci. Ma ecco nello specifico dove stanno prenotando tutti quanti.

Che la Sicilia sia una meraviglia a trecentosessanta gradi ormai si sa e, proprio per questo, dovresti prenderla in considerazione anche tu per le vacanze di quest’estate.

In questa regione puoi infatti trovare bellissime acque, città, paesaggi e inoltre avrai la possibilità di gustarti del cibo delizioso. Come se non bastasse, la Sicilia è anche il luogo perfetto per assaporare un po’ di cultura e tradizioni. Insomma, se non ci sei mai andato nella tua vita che aspetti a prenotare immediatamente?

Sono in molti a passare le proprie vacanze estive in queste terre meravigliose e i turisti vengono da tutte le parti del mondo.

Dove alloggiare in Sicilia per risparmiare soldi

Il luogo ideale dove prenotare per passare qualche giorno di puro relax è proprio Castellammare del Golfo. Questo comune è l’ideale per stare con la propria famiglia o con gli amici e assaporare tutta la tradizione siciliana. Sorge alle pendici del Monte Inici ed è persino la città natale di Sergio Mattarella. Come se non bastasse la cittadina affaccia sulle meravigliose acque azzurre della Sicilia ed è situata in un luogo assai strategico e ben collegato.

Come se non bastasse è possibile alloggiare con 30€ al giorno e, inutile dirlo, stanno già prenotando tutti.

L’appartamento a 30€ al giorno

Come detto precedentemente, l’appartamento in questione si trova a Castellammare del Golfo e costa esattamente 30€ al giorno. L’offerta è su casevacanze.it ed è perfetta per ospitare tre persone. All’interno di questa soluzione è possibile trovare una camera da letto, una piccola cucina e un bagno. L’appartamento è di 40 metri quadri, ma dispone di tutti i comfort necessari come: aria condizionata, una televisione, internet, un asciugacapelli e persino un microonde. Insomma, con questa soluzione è possibile godersi una vacanza al mare e non spendere cifre stellari.

Che aspetti quindi a prenotare anche tu questo appartamento a Castellammare del Golfo? Non te ne pentirai e il tuo portafoglio ti ringrazierà!