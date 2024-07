Dagnino è il nuovo assessore all’Economia della Regione Siciliana

L’avvocato tributarista Alessandro Dagnino è ufficialmente il nuovo assessore all’Economia della Regione Siciliana. Il governatore Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina subito dopo avere ricevuto le dimissioni di Marco Falcone, che lascia l’assessorato all’Economia per andare a ricoprire il ruolo di europarlamentare.

Falcone lascia anche lo scranno di deputato regionale che va a Salvo Tomarchio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia a Catania e provincia alle ultime elezioni regionali. Per potere entrare nel pieno delle proprie funzioni Dagnino dovrà attendere il giuramento davanti all’Assemblea regionale siciliana, come previsto da una legge introdotta nel 2020. Fino a quel giorno sarà Schifani a svolgere “temporaneamente” le funzioni di assessore all’Economia. Sala d’Ercole si riunirà comunque tra due giorni: la prima seduta in calendario è fissata per le 15 di giovedì.

Dagnino,50 anni, è un avvocato cassazionista e docente di diritto tributario dell’impresa e del terzo settore presso l’Università degli Studi Lumsa. Ha anche svolto attività di consulenza in materia fiscale per società italiane, gruppi multinazionali, istituti finanziari e clienti privati. La sua esperienza e competenza nel settore sono state riconosciute anche da Forbes, che lo ha inserito nell’elenco dei cento Italian legal leaders.

Dagnino ha un curriculum impressionante, che include la docenza nel master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso la Luiss Business School, nonché esperienze come docente di Diritto finanziario e scienza delle finanze all’Università di Palermo. Ha anche ricoperto il ruolo di consulente giuridico in materia fiscale e di finanza pubblica per governi regionali e assemblee legislative, è stato presidente di Irfis-FinSicilia e membro dell’Aspen Institute Italia.

“Sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal presidente della Regione Siciliana e consapevole degli oneri di un incarico così delicato, che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano”, scrive Dagnino sulla propria pagina Facebook.