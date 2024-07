Massimo Pesce è il nuovo assessore all’Ecologia

Massimo Pesce, noto per il suo impegno nel settore bancario e la sua precedente esperienza come consigliere e assessore provinciale, è stato nominato nuovo assessore all’Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico del Comune di Catania. La sua nomina è stata annunciata dal sindaco Enrico Trantino, segnando un avvicendamento nella giunta etnea che promette di portare una nuova visione e un rinnovato impegno verso le questioni ambientali della città.

Pesce entra a far parte della giunta comunale in un momento cruciale, dove le sfide ambientali richiedono azioni concrete e una gestione efficace delle risorse naturali. Con la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio, si prevede che possa contribuire significativamente alla promozione di politiche sostenibili e al miglioramento della qualità della vita urbana.

Il suo incarico comporterà la responsabilità di gestire e preservare gli spazi verdi della città, promuovere la sostenibilità ambientale e sviluppare progetti che mirino a migliorare l’ecosistema urbano. Inoltre, si aspetta che Pesce possa essere un punto di riferimento per la cittadinanza, ascoltando le esigenze e le proposte dei cittadini e lavorando in sinergia con le altre istituzioni per realizzare un ambiente più pulito e vivibile.

“Formulo a nome di tutta la famiglia di Forza Italia i migliori auguri di buon lavoro all’amico Massimo Pesce, nuovo assessore del Comune di Catania. Diamo seguito oggi a un turn over naturale fra l’uscente assessore Salvo Tomarchio, destinato all’Ars, e il nostro segretario cittadino azzurro. Ringrazio il sindaco Enrico Trantino per la scelta compiuta. Siamo felici di contribuire al buon lavoro di un’Amministrazione in cui abbiamo creduto fin dal proprio giorno, convinto che il buongoverno del centrodestra, con il determinante contributo di Forza Italia, è ciò che serve alla città”. Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, segretario di Forza Italia per la provincia di Catania.