La Granita Siciliana si gusta con la brioche: con pochi spicci la mangio tutte le settimane | Gli ordini sono alle stelle

Così la granita siciliana la gusterai tutte le settimane, quando vuoi: è buonissima

Dolce freddo al cucchiaio tipico della cucina siciliana, la granita viene preparata con acqua, zucchero e un succo di frutta anche se, nella bella regione del Sud Italia, alcuni dei gusti più diffusi sono la mandorla, il caffè, il cioccolato ed il pistacchio.

Secondo la tradizione, la granita è arrivata in Sicilia grazie agli arabi. In realtà, gli arabi portarono con sé la ricetta dello sherbet, una bevanda ghiacciata aromatizzata con acqua di rose o succo di frutta e da questa, con evoluzioni locali e usando gli ingredienti del posto, sarebbe poi nata la granita.

Se anche tu l’hai assaggiata in Sicilia durante le tue vacanze ma, al ritorno in città, sei andato in depressione poiché le gelaterie della tua zona non la fanno così buona, oggi abbiamo un consiglio per te: ti svolterà la giornata.

Granita siciliana sempre a casa tua

Chi abita in Sicilia lo sa: come la si trova qui, la granita, da nessuna parte. Per quanto anche altre gelaterie dislocate in tutt’Italia ci provino e comunque offrano un prodotto gustoso e fresco, quella siciliana è imbattibile e la si trova solo lì. Se non si abita nella bella regione del sud Italia ma ci si va solo in vacanza per pochi giorni l’anno, al ritorno a casa la nostalgia si fa sentire e inizia quindi la ricerca matta e disperata di una granita che possa anche solo somigliare a quella trovata in Sicilia, durante le vacanze. Noi, però, abbiamo un consiglio: sul sito sicilyaddict.it, infatti, si può trovare un kit di 5 granite al pistacchio con brioche siciliane che, proprio in questi giorni, è in sconto a soli 15,90 euro.

Sul sito è possibile ordinare il proprio kit e farselo arrivare comodamente a casa propria. Il tempo, però, è tiranno poiché le scorte stanno già terminando, soprattutto a questo prezzo imbattibile! Corri quindi su sicilyaddict.it e seleziona il tuo prodotto preferito, così da avere granite per tutta l’estate comodamente a casa tua.

La ricetta

Innanzitutto si deve scegliere qualche panetto usare, se quello di pasta di mandorle o di pasta di pistacchio. Una volta deciso, va frullato con 750 ml di acqua: del composto ottenuto, 700 ml vanno in freezer e 300 ml vanno in frigo. Dopo sei ore, per ottenere la granita basta frullare le due parti. Buona Granita a tutti!