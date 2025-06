L’Incanto dell’Invisibile illumina la Piramide 38° Parallelo nel solstizio d’estate

Torna sabato 21 e domenica 22 giugno alla Piramide 38° Parallelo il Rito della Luce, l’evento dedicato all’arte, alla musica e alla danza promosso dal mecenate Antonio Presti in occasione del solstizio d’estate. La scultura monumentale firmata da Mario Staccioli nel 2010, fiore all’occhiello del parco della Fiumara d’Arte, verrà aperta al pubblico per un doppio appuntamento dal tema “L’Incanto dell’Invisibile”.

«La rigenerazione della bellezza è rigenerazione dell’anima», spiega Antonio Presti, che sottolinea l’urgenza di un’“eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno”. Durante le due giornate, il visitatore potrà immergersi in performance coreografiche e installazioni sonore in un contesto paesaggistico di rara suggestione, tra i profili collinari e il cielo estivo.

La direzione artistica è affidata a Lucina Lanzara, cantautrice e produttrice siciliana. «La Piramide 38° Parallelo è rinascita – commenta Lanzara – un ritorno all’utero materno, luogo primordiale dove pulsa l’energia vitale e nasce, inconsapevole e inebriato, l’Incanto dell’Invisibile».

Per il sindaco di Reitano, Salvatore Salvaggio, l’evento è il volano di un rilancio culturale dell’intera frazione di Villa Margi: «L’arrivo dell’atelier di Antonio Presti ha portato aria di futuro: le prime opere inaugurate hanno già attirato molti turisti. Stiamo lavorando a una convenzione con la Fiumara d’Arte per realizzare altre 20 installazioni sul terreno adiacente, in collaborazione con diverse università».

In chiusura, Presti rivolge un «ringraziamento speciale e affettuoso» al presidente della Regione per il sostegno dato alla nascita della Triennale della Contemporaneità, nuova tappa di un percorso che mira a costruire un futuro culturale condiviso per tutto il territorio.