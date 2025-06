Scontro tra Schifani e Dragotto al concerto di Gigi D’Alessio

Venerdì, nel corso del concerto benefico di Gigi D’Alessio organizzato dalla Fondazione Tommaso Dragotto per finanziare il poliambulatorio pediatrico di Villa Belmonte, si è consumata la rottura tra il presidente della Regione Renato Schifani e il patron di Sicily By Car. Secondo Schifani, Dragotto avrebbe omesso di citare il contributo di 500 mila euro stanziato dall’assessorato alla Salute e di garantire la necessaria visibilità al logo della Regione; da Palazzo d’Orleans è arrivata una nota ufficiale che stigmatizza il mancato adempimento e chiede il pieno rispetto degli impegni presi. Dragotto ha risposto che la convenzione con l’assessorato e il Policlinico Paolo Giaccone è stata più volte citata sul palco e che i loghi erano ben visibili anche sul maxi-poster all’ingresso, suggerendo a Schifani di non lasciare il concerto prima del termine. Schifani ha replicato definendo le critiche “fuori luogo e irrispettose”, accusando il presidente della Fondazione di minimizzare una “grave dimenticanza istituzionale e contrattuale” e rivelando di essere rimasto fino alla fine, seppure in posizione discreta.

