Catania: grande successo alla Villa Ardizzone per la presentazione in musica del libro “Il Pianista dei Sogni” di Joseph Lu

Nella splendida cornice liberty di Villa Ardizzone, si è svolta la presentazione in musica de “Il Pianista dei Sogni”, l’autobiografia musicale di Joseph Lu, edita da Tracceperlameta con prefazione del Maestro Vince Tempera. L’opera racconta la crescita artistica di Lu: dai primi sogni di bambino, in cui coglieva melodie nascenti, fino alla realizzazione di brani unici al pianoforte.

Ad arricchire la serata, gli interventi di ospiti d’eccezione: l’imprenditrice e padrona di casa Rosina Ardizzone, il regista Alfio D’Agata, lo storico cinematografico Sergio D’Arrigo e il Maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini. Ognuno ha dato voce, con passione, ai passaggi più intensi del libro.

Nel corso dell’evento, Joseph Lu ha alternato la narrazione personale all’esecuzione di alcuni dei suoi brani più amati, per culminare nella prima mondiale del “Waltz op. 04 (A mio padre)”: un omaggio sentito al genitore e, simbolicamente, al “padre musicale” Fryderyk Chopin. Lu ha inoltre raccontato il ruolo ispiratore di sua moglie, Maria, e ha dipinto con toni lirici la sua amata Sicilia, riflettendo sul sottile confine tra sogno e realtà che anima la sua creatività.

Sul perché presentare il nuovo valzer proprio a Villa Ardizzone, l’autore ha spiegato:

“Non appena ho varcato l’ingresso della villa, ho capito che questo luogo, con la sua storia e il suo fascino, era il palcoscenico ideale per dedicare il mio Waltz op. 04 a mio padre e a Chopin.”

Parole, musica e memoria si sono fusi in un’esperienza coinvolgente, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio emozionale. “Il Pianista dei Sogni” invita a esplorare la dimensione onirica come fonte primaria d’ispirazione, raccontando un percorso di sfide, silenzi e scoperte che hanno forgiato lo stile inconfondibile di Joseph Lu.

Un libro da leggere non solo per la forza delle sue emozioni, ma anche per il messaggio universale: inseguire i propri sogni è la più grande rivoluzione del cuore.