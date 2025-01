Colesterolo alto, presta molta attenzione a questo segnale: se lo noti fai subito le analisi del sangue | La tua circolazione è a rischio

Il colesterolo è un nemico subdolo per la salute di ogni individuo, fai attenzione ad ogni segnale: ecco da cosa lo capisci

Il colesterolo colpisce una vasta percentuale della popolazione mondiale, con il 39% degli adulti affetti da livelli elevati. In Spagna, il 22,8% della popolazione soffre di ipercolesterolemia, secondo la Spanish Heart Foundation (FEC). Sebbene questa sostanza grassa sia essenziale per il corpo, livelli eccessivi di colesterolo LDL, noto come “cattivo”, possono portare a gravi problemi di salute, come malattie cardiovascolari e ictus.

Il corpo può manifestare sintomi legati al colesterolo alto in vari modi. Tra questi, escrescenze gialle chiamate xantelasmi, che si formano vicino alle palpebre, o xantomi tendinei, accumuli di grasso nei tendini. Altri segnali includono l’arco senile, un anello bianco o grigio intorno all’iride, e sensazioni di formicolio nelle mani o nei piedi dovute a problemi circolatori. Questi sintomi, seppur meno evidenti, richiedono attenzione medica per evitare complicazioni.

Per diagnosticare e monitorare il colesterolo, è essenziale effettuare regolarmente esami del sangue specifici. Questi test misurano i livelli di LDL, HDL (colesterolo “buono”) e trigliceridi. La prevenzione e la diagnosi precoce sono cruciali per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e trattare il colesterolo alto con interventi mirati.

Una dieta sana rappresenta il primo passo per ridurre i livelli di colesterolo. Ridurre il consumo di grassi saturi, aumentare l’apporto di fibre da frutta, verdura e cereali integrali, e scegliere proteine magre come pesce e legumi sono raccomandazioni chiave. Piani alimentari come la dieta TLC o DASH si sono dimostrati particolarmente efficaci per migliorare la salute cardiovascolare.

Attività fisica regolare

L’esercizio fisico regolare è fondamentale per abbassare il colesterolo LDL e aumentare l’HDL. Attività come camminare, andare in bicicletta o nuotare possono anche ridurre i trigliceridi, migliorando il benessere generale. Prima di intraprendere qualsiasi programma di allenamento, è consigliabile consultare un medico per stabilire un livello di attività appropriato.

Lo stress cronico influisce negativamente sui livelli di colesterolo. Tecniche come meditazione, yoga e respirazione profonda possono aiutare a gestire lo stress e mantenere il cuore in salute. Anche un sonno adeguato, tra le sette e le nove ore per notte, è cruciale per prevenire l’aumento del colesterolo LDL e il rischio di complicazioni cardiovascolari.

Smettere di fumare

Il fumo contribuisce all’accumulo di colesterolo LDL nelle arterie, aumentando il rischio di placche e malattie cardiache. Smettere di fumare può migliorare significativamente il colesterolo HDL, aiutando il corpo a eliminare il colesterolo cattivo e promuovendo una migliore circolazione.

Quando i cambiamenti nello stile di vita non sono sufficienti, possono essere prescritti farmaci specifici come statine, fibrati o inibitori dell’assorbimento del colesterolo. Tuttavia, è essenziale combinare questi trattamenti con una dieta sana e attività fisica per ottenere risultati duraturi. Consultare regolarmente un medico permette di monitorare la terapia, gestire gli effetti collaterali e garantire un approccio personalizzato alla cura del colesterolo.