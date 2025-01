Camomilla dopo cena: la prendevo per dormire ma ho scoperto il suo vero effetto | Ora la bevo solo per contrastare quest’altro problema

La camomilla non è indicata soltanto per dormire, ma serve anche per questo scopo. Non tutti ne erano a conoscenza.

Quando si è nervosi, quando non si riesce a prendere sonno, quando si ha voglia di concedersi una tenera carezza, durante le sere più fredde, una tazza di camomilla, nello scenario collettivo, è la bevanda migliore da assumere per tutte queste e altre circostanze.

Ce la preparavano da piccoli quando stavamo male, per non parlare di quando la nonna insieme ad una tazza fumante di questa deliziosa bevanda ci portava sempre due biscotti da inzuppare e i più fortunati potevano assaggiare quella fatta direttamente da loro, mettendo in infusione i fiori freschi raccolti nei campi.

Eppure, nonostante in molti la usano soltanto per dormire, in realtà ha un altro effetto al quale non dovreste rinunciare. Ecco perché dovreste sorseggiarla spesso, vi risolverà questo problema.

L’uso tradizionale della camomilla

La camomilla è presente in tutte le case degli italiani, in quanto non si rinuncia mai a una tazza fumante di questa bevanda color oro. Oggi giorno la fanno di tutti i tipi e di tutte le marche, perfino in televisione i vari spot non ce la fanno dimenticare. Come quello famoso degli anni 90: “Notte calme, giorni belli, filtrofiore Bonomelli”.

Eppure la camomilla, in molti la usano per poter dormire in totale relax, in quanto le sue proprietà rilassano la nostra mente e il nostro organismo e chissà come mai, dopo una tazza bollente, ancora meglio se in combo con la melatonina, finire tra le braccia di Morfeo è praticamente scontato.

Un uso alternativo della camomilla

Voi lo sapete quali sono i benefici alternativi della camomilla? Non è da sorseggiare soltanto per poter dormire, ma ha anche un altro effetto che vi aiuterà a risolvere quest’altro problema, per cui resterete senza parole. Ebbene, grazie alle sue proprietà, potrete ridurre il gonfiore addominale, migliorare la vostra digestione e soprattutto calmare i dolori allo stomaco, come rivelano da eleconomista.es.

Questo avviene soprattutto per la sua capacità antinfiammatoria, in quanto aiuta lo stomaco a rilassarsi, riducendo i dolori e i crampi allo stomaco. Per questo si consiglia di assumerne una tazza dopo i pasti, in modo da aiutarvi a digerire nella maniera corretta, senza sentirvi appesantiti, soprattutto se avete appena mangiato dei carboidrati a cena. Inoltre c’è chi sostiene che aiuterebbe a perdere chili, consumandola prima dei pasti, in modo da ridurre la fame. Questo ultimo punto però non è scientificamente provato, quindi prendete questa informazione “con le pinze”.