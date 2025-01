Acqua frizzante, il trucco delle modelle per un corpo perfetto | È il fattore X di tutte le diete: non vogliono farlo sapere

Cosa vuol dire che l’acqua frizzante è il trucco delle modelle per sfoggiare un corpo perfetto? Veramente è il fattore X di tutte le diete?

Viviamo in un mondo in cui l’aspetto fisico sembra essere rimasto l’unico metro di giudizio per capire una persona, quando in realtà c’è molto di più di una taglia 38, per capire se una persona è interessante o meno.

L’intelligenza è un fattore determinante per definire un essere umano, per non parlare della sua empatia e della sua parte interiore che oggi giorno è molto sottovalutata. Ad ogni modo, per chi ha la forza di distinguersi dagli altri, ricordatevi però che c’è un motivo per cui dovreste lottare per il vostro peso forma e non sono i like sui social, quanto piuttosto alla vostra salute.

Per questo motivo in molti stanno parlando del trucco utilizzato dalle modelle per avere un corpo perfetto e cioè l’acqua frizzante. Ma sarà veramente il fattore X di tutte le diete?

Come seguire una dieta corretta

Ricordatevi sempre che per sfoggiare un corpo perfetto per voi e per la vostra situazione, ci vuole necessariamente la consulenza di una professionista, la quale potrà indicarvi il corretto cammino da seguire per abbracciare una dieta sana e soprattutto bilanciata. Le privazioni e le diete molto rigide, raramente funzionano, meglio quindi mangiare tutto nelle giuste porzioni, bere molta acqua e soprattutto praticare una corretta e costante attività fisica.

E allora in tutto questo, che cosa c’entra l’acqua frizzante? Per capirlo, dobbiamo prima parlare dello studio pubblicato sulla rivista “BMJ Nutrition Prevention & Health”, nel quale è possibile leggere come l’acqua gasata sia “saziante”, per questo motivo un buon alleato per la perdita di peso, anche se “gli effetti sono così piccoli che non puoi fare affidamento sul berlo da solo per perdere peso”, come riportano da larazon.es. Lo studio però non finisce qui.

L’acqua frizzante e il fattore X di tutte le diete

Veramente l’acqua frizzante è il trucco principale utilizzato dalle modelle per ottenere un corpo perfetto? Ebbene, i parerei a tal proposito sono contraddittori, in quanto c’è chi sostiene che questo trucco sia il fattore X di tutte le diete, mentre altri non ne sono molto convinti.

Lo studio pubblicato sulla rivista “BMJ Nutrition Prevention & Health”, riportato da larazon.es, riporta doppio punto di vista, il primo che vi abbiamo riportato nel paragrafo precedente, ma anche un altro lato della medaglia: “bere acqua gassata può avere alcuni effetti sul sistema digestivo, soprattutto nelle persone con stomaco sensibile o patologie gastrointestinali preesistenti…”. Non solo la moderazione dunque è la chiave per trattare questo argomento, ma anche: “Sebbene questo studio si aggiunga alla base di prove, non fornisce prove sufficienti per formulare raccomandazioni riguardanti l’uso preventivo o terapeutico dell’acqua gassata…”.