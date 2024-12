Termosifoni, attenzione alla manopola: se supera questo numero arriva una multa salatissima | Sistemala subito

Allarme termosifoni, così rischi di dover pagare una sanzione. Evitala assolutamente

Il freddo è ufficialmente arrivato e, con lui, la voglia di avere una casa calda e confortevole. Chi non ha la fortuna o la possibilità di mettere un bel camino o una stufa, a legna o a pellet, non ha alternativa che accendere i termosifoni e scaldare la casa così, preparandosi poi a ciò che arriverà in bolletta.

Il riscaldamento domestico, infatti, porta con sé un’inevitabile spesa che, per quanto si possa cercare di risparmiare magari indossando una felpa più pesante, di fatto non può scendere sotto ad una determinata cifra perché sotto ad una specifica temperatura domestica è molto difficile stare bene.

Oggi, però, vi parliamo di un uso delle valvole del termosifone che, senza che ce ne si renda conto, può comportare una sanzione decisamente salata. Ecco di che cosa si tratta: occhi molto aperti perché basta poco per doversi svenare!

Termosifoni, attenti alla valvola o vi arriverà una multa

In base a dove si vive, si devono rispettare specifiche regole in relazione al riscaldamento: la convinzione ancora troppo diffusa che, se si vive in una casa con il riscaldamento autonomo, si possa fare tutto ciò che si vuole è profondamente errata, nonché illegale. Affinché si riduca l’inquinamento, l’Italia è stata divisa in zone climatiche e, a seconda di quella in cui si risiede, si ha un limite di tempo e di temperatura in relazione all’accensione dei termosifoni: chi trasgredisce queste regole può essere soggetto ad una multa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 2582 euro.

Negli uffici pubblici e privati e nelle abitazioni, la temperatura massima consentita è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso o in difetto. Per le attività artigianali, industriali o simili, invece, la temperatura che si può tenere è di 18 gradi, anche qui con i 2 gradi di tolleranza.

Chi effettua i controlli

I controlli sulla temperatura domestica, degli uffici e delle attività industriali vengono effettuati su base campionaria o in risposta a segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale. Nei condomini, sono gli amministratori i responsabili del rispetto delle normative: ciò, però, non esclude i singoli inquilini dei vari appartamenti dalle proprie responsabilità in caso di violazione delle regole.

Rappresentano eccezioni alle regole della temperatura massima le strutture per l’assistenza di anziani, minori, tossicodipendenti o affidati ai servizi sociali così come scuole materne, asili nidi, piscine, saune e simili.