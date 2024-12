Bonus tagliato di netto, 500 euro a famiglia persi per sempre: ancora pochi giorni per rimediare all’errore

Il rischio è di perdere il bonus da 500 euro. Hai pochissimi giorni per usufruirne

Sono molte le famiglie italiane che vivono anche grazie ai bonus, le agevolazioni specifiche riconosciute dallo Stato per tutte le persone che ne hanno necessità e finalizzate al sostegno in alcune delle spese più ingenti, come quella della crescita dei figli o della ristrutturazione di casa.

Un esempio è il Bonus Asilo Nido, così come il Superbonus o l’Ecobonus: si tratta di agevolazioni specifiche che vogliono sostenere determinate fasce della popolazione in momenti o in transizioni importanti, come quella dell’iscrizione di un figlio all’asilo nido.

Tra pochissimo, però, centinaia di famiglie rischieranno di non poter più usufruire dei 500 euro pensati per loro come bonus. Il tempo sta finendo e, se non ci si muove in tempo, li si perde per sempre: ecco di che cosa si tratta.

Allarme bonus, scade il tempo e si perdono i soldi. Come tutelarsi

Uno degli aiuti economici più richiesti e più apprezzati dagli italiani è la Carta Dedicata a Te, un supporto che consiste in 500 euro erogato dal Governo ai beneficiari per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Caricato su una prepagata distribuita direttamente da Poste Italiane, è pensato per le famiglie con un ISEE non superiore a 15mila euro: il requisito reddituale, quindi, è cruciale affinché si possa rientrare nella platea di questo bonus. Il reddito sotto a quella soglia, però, non è sufficiente: è necessario che il nucleo famigliare sia composto da almeno 3 persone e che nessuno benefici di un altro supporto.

Per usufruire di questa somma, però, si ha un tempo massimo e, per il 2024, è il 16 dicembre: chiunque abbia una Carta Dedicata a Te, quindi, deve attivare questi 500 euro entro lunedì prossimo o rischierà di perderli per sempre. In caso di mancata attivazione, la somma tornerà nelle casse dell’INPS e non potrà mai più essere recuperata.

Entro quando li devi utilizzare

La data del 16 dicembre, quindi, è riferita all’attivazione della Carta Dedicata a Te. Una volta attivata, si ha tempo fino al 28 febbraio 2025 per spendere la somma su di essa caricata: anche questa seconda scadenza, però, funziona come la prima e ciò significa che entro il 1° marzo 2025 ogni euro dovrà essere stato speso. Il consiglio è quindi quello di pianificare bene gli acquisti dei prossimi mesi, così da non perdere questa agevolazione economica così succulenta!