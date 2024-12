Caro bollette, se vuoi risparmiare segui le 3 regole d’oro: il conto a fine mese sarà più leggero di una piuma

Come risparmiare sul caro bollette seguendo queste semplici 3 regole d’oro. Finalmente il vostro conto a fine mese sarà molto più leggero.

Gli aumenti si fanno sentire ormai da diversi anni, praticamente in tutti i settori, non soltanto in quello alimentare, ma anche in quello dell’elettricità, del gas, dell’abbigliamento e così via. Perfino il prezzo di una semplice penna è aumentato di parecchi centesimi.

Per questo motivo, sono molti che cercano di sopravvivere al caro vita come meglio possono, confrontando più servizi e valutando il prezzo migliore fornito, sul medesimo acquisto. Soprattutto in inverno poi, i cittadini sanno benissimo che dovranno intaccare maggiormente il budget familiare, per coprire i costi dei vari bollettini da pagare.

Ed ecco perché fareste meglio a seguire queste 3 regole d’oro per risparmiare sul caro bollette che pesa puntualmente sulle “spalle” dei cittadini. Così facendo a fine mese ci arriverete con il sorriso.

Valutare bene da dove arrivano le bollette

Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia, ci sono molte più possibilità di trovare un’offerta adatta a voi, in quanto la concorrenza spietata tra queste aziende, porta molte di esse a giocare a ribasso, per quanto riguarda le forniture concesse. Magari soltanto per il primo anno di attivazione, ma intanto per quei mesi potrete risparmiare e poi prima della scadenza valutare nuove proposte o direttamente nuove offerte da altre aziende.

Badate bene sempre alle clausole che i vari fornitori richiedono, in quanto potreste ricevere delle brutte sorprese, non essendoci più la garanzia del mercato tutelato. Quindi non abbiate fretta e soprattutto attivate contratti da aziende conosciute, evitando quegli accordi poco trasparenti attivati molto spesso al telefono.

Le 3 regole d’oro per risparmiare

Oltre all’attivazione di un buon contratto in merito all’elettricità, sappiate che ci sono 3 regole d’oro che se seguite alla lettera, vi porteranno un risparmio notevole sul caro bollette, arrivando così a fine mese, più leggeri. Per prima cosa, non tenete le luci accese in una stanza quando non siete al suo interno, prediligendo le lampadine a Led che consumano decisamente meno di quelle tradizionali; secondo, optate per tutti i dispositivi che adottano una tecnologia smart, in modo da poter controllare e regolare l’intensità dell’illuminazione a vostro piacimento.

Infine, anche il riscaldamento gioco un ruolo fondamentale sul peso delle spese domestiche, per questo motivo fareste meglio a regolarlo con parsimonia, per esempio controllandolo da smartphone quando è possibile, applicando un timer che lo farà accendere poco prima del vostro rientro a casa. Un consiglio che ci sentiamo di fornirvi, prima di chiudere, è anche quello di acquistare elettrodomestici a basso consumo energetico, costeranno di più, ma questa cifra l’avrete ammortizzata già dopo un paio di bollette.