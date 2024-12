Bonus salute, 1500 euro a chi fa richiesta tramite SPID: grande ritorno nel 2025 | Piattaforma presto online

Per te subito 1500 euro, basta che li richiedi tramite lo SPID. Tutto vero

Il 2024 sta definitivamente per concludersi e questo significa che è tempo di bilanci. Molte persone, giunte a questo periodo dell’anno, cercano di tirare le somme e capire cos’è andato bene e cosa invece meno bene, quindi provano a verificare di aver raggiunto gli obiettivi che si erano poste un anno fa.

Altre, più pratiche, ragionano invece dal punto di vista economico e verificano che le loro previsioni di spesa di fine 2023 per il 2024 siano state rispettate, così come gli obiettivi relativi agli investimenti e ai risparmi, se presenti.

Una cosa che dovrebbero fare tutti, però, è l’aggiornamento dell’ISEE: il 31 dicembre, infatti, scadrà quello relativo al 2024 e, se si vuole continuare a ricevere i bonus nel 2025, è necessario aggiornare i dati. Un’agevolazione importantissima sta per arrivare, a chi ne farà richiesta: subito 1500 per tutti.

Un bonus ricchissimo: per averlo basta fare richiesta

Sono molti i bonus che anche nel 2025 interverranno in aiuto dei nuclei famigliari più fragili. Sebbene la Legge di Bilancio non sia ancora definitiva, sicuramente qualcosa si può già intuire dalle bozze che circolano: la cosa migliore da fare, quindi, è mantenersi informati per farsi trovare pronti nel momento in cui usciranno le date a partire dalle quali si potranno presentare le diverse richieste. Uno dei bonus più richiesti e più attesi riguarda proprio la salute, tema centrale per ogni persona e che, proprio in questo periodo, subisce un grosso dibattito per via della privatizzazione della sanità e dei costi ad essa riferiti.

Ciò di cui parliamo è il bonus psicologo, introdotto per il sostegno del pagamento delle sedute di psicoterapia. Possono accedervi i residenti in Italia con un ISEE non superiore a 50mila euro: il beneficio, che ammonta a un massimo di 1500 euro per persona, viene erogato una volta all’anno e l’importo esatto dipende dal reddito del richiedente.

Come ottenere il bonus psicologo

Anche nel 2025, sembra che per questa misura di sostegno della salute psicologica dei cittadini il governo voglia stanziare come nel 2024 10 milioni di euro. In realtà, però, sebbene sembri una cifra alta è una somma che esclude molte persone, poiché sono tantissimi i cittadini che avrebbero diritto all’ottenimento del bonus psicologo.

Il senatore del PD Filippo Sensi ha detto, a tal proposito, che il partito di cui fa parte farà “una battaglia per rimpinguarlo, per renderlo più corposo”. Si spera, quindi, che nel 2025 più persone possano riceverlo.