Bonus a rischio, migliaia di richieste cancellate nel 2025: l’ISEE non vale più | Perdi tutto da un giorno all’altro

Allarme bonus, nel 2025 migliaia di agevolazioni sono a rischio. Controlla subito

Una delle risorse più importanti per moltissimi italiani è stata quella rappresentata dai bonus, agevolazioni specifiche per i cittadini con più difficoltà economiche e finalizzate a sostenerli nelle spese più urgenti e più importanti, come quelle legate alla crescita dei figli.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati emanati molti bonus diversi, tutti con una specifica finalità. Il Superbonus e l’Ecobonus, ad esempio, hanno favorito la ristrutturazione degli immobili a favore di soluzioni ecologiche e meno impattanti sull’inquinamento, così come il Bonus Asilo Nido ha aiutato i genitori di bimbi piccoli.

Nel 2025, però, molti cittadini che vivono grazie ai bonus e che ormai hanno fatto l’abitudine a queste somme messe a loro disposizione dallo stato potrebbero dovergli dire addio per sempre. Il rischio è serio: di che cosa si tratta.

Addio a tanti bonus, il 2025 per loro inizia malissimo

Tutti gli italiani in queste settimane sono in trepidante attesa della nuova Legge di Bilancio 2025 che, sebbene ne circolino delle bozze e se ne conoscono alcune indiscrezioni, è di fatto ancora da approvare e non è ancora ufficiale. Da essa, però, dipenderanno molti bonus ed agevolazioni, nonché decisioni importanti sugli stipendi e sulle pensioni dei cittadini italiani. Punto centrale sarà come sempre quello dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utilizzato come parametro d’accesso per molti bonus.

Anche nel 2024, come ogni anno, l’ISEE è in scadenza per il 31 dicembre: ciò significa che con lo scattare dell’anno nuovo tutti i cittadini che desiderano continuare a ricevere i bonus specifici dovranno compilarne uno nuovo, altrimenti la loro richiesta non avrà valore. Un esempio è quello dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico: per non perdere gli arretrati 2024 a partire dalla mensilità di marzo sarà necessario ottenere il nuovo ISEE entro fine giugno 2025.

Come rinnovare l’ISEE

In scadenza il 31 dicembre di ogni anno, l’ISEE si rinnova a gennaio; per le prestazioni a cadenza annuale, però, il rinnovo deve avvenire entro il mese precedente così da non perdere l’importo. Per aggiornarlo si deve presentare una Dichiarazione Unica Sostitutiva nella quale inserire le informazioni sulla situazione patrimoniale reddituale e sul nucleo famigliare.

Questo lo si può fare presso una sede INPS, un CAF, per via telematica sul sito INPS o anche agli sportelli del Comune. La DSU, però, si può presentare anche in modalità pre-compilata, seguendo il modello disponibile sul proprio sportello INPS.