Scadenze fiscali 2025, la prima mazzata te l’hanno già data, segnati queste altre date o ti inchiodano

Con il nuovo anno arrivano le prime tasse da pagare, attenzione alle scadenze per non avere brutte sorprese

Entro il 16 gennaio 2025, le Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA dovranno versare l’IVA dovuta in regime di “scissione dei pagamenti”. Questo obbligo, disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle operazioni effettuate nel mese precedente.

I titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro sono tenuti a versare la seconda rata di acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2025. È possibile rateizzare l’importo in cinque rate mensili di pari importo, con interessi del 4% annuo sulle rate successive alla prima.

Sempre entro il 16 gennaio 2025, dovrà essere versata l’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Questo adempimento interessa coloro che operano nel settore degli spettacoli e intrattenimenti.

La scadenza del 16 gennaio è valida anche per il pagamento della Tobin Tax. Questa imposta riguarda operazioni su strumenti finanziari derivati, azioni e ordini relativi a strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente, secondo quanto stabilito dalla legge n. 228/2012.

Regime IVA MOSS

Entro il 20 gennaio 2025, i contribuenti aderenti al regime IVA MOSS dovranno trasmettere telematicamente la dichiarazione trimestrale IVA e versare l’imposta dovuta per il trimestre precedente. Anche in assenza di operazioni effettuate, è obbligatoria la trasmissione della dichiarazione.

Il 31 gennaio 2025 è il termine ultimo per presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. La dichiarazione deve includere il numero di atti emessi e gli altri elementi utili alla liquidazione dell’imposta.

Versamenti IVA Annuali

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per il 2024 deve essere versata entro il 16 marzo 2025. È consentita la rateizzazione degli importi, con interessi dello 0,33% mensile per le rate successive alla prima, o il differimento del versamento fino al 30 giugno con una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione.

Il pagamento della prima rata o dell’acconto IMU per l’anno 2025 è previsto entro il 16 giugno, mentre il saldo finale dovrà essere versato entro il 16 dicembre. Le aliquote applicabili saranno quelle pubblicate dal MEF entro il 28 ottobre 2025.