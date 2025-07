UFFICIALE CDS – Proibito salutare per strada: scatta il divieto assoluto, da ora sono 5.000€ | “Finora avevamo chiuso un occhio”

Un semplice saluto costa caro, la storia di un uomo che ha beccato una maxi multa dopo un gesto apparentemente innocuo

In certe situazioni, anche il più comune dei gesti può diventare un elemento determinante per un accertamento. È quanto accaduto a Rezzato, in provincia di Brescia, dove un automobilista ha salutato con un semplice “ciao” gli agenti della Polizia Locale impegnati in un posto di blocco. Quello che sembrava un saluto cordiale si è trasformato nell’innesco di una vicenda ben più complessa, che ha portato a scoprire un’infrazione gravissima al Codice della Strada.

Il comportamento dell’automobilista, tranquillo e sorridente, ha insospettito le forze dell’ordine. Nonostante il gesto non costituisca un’infrazione in sé, è stato percepito come un atteggiamento fuori luogo in quel contesto. Quel saluto, forse un po’ troppo disinvolto, ha spinto gli agenti a volerci vedere chiaro, decidendo di fermare il veicolo per effettuare un controllo completo dei documenti e delle condizioni del conducente.

Quando i poliziotti hanno richiesto patente e documenti, l’uomo al volante ha inizialmente affermato di aver dimenticato la patente a casa. Tuttavia, grazie ai controlli immediati e incrociati, è emersa una verità ben più grave: l’automobilista non aveva mai conseguito la patente di guida. Un’irregolarità che ha trasformato quel semplice saluto in una finestra su una situazione illegale e pericolosa per la sicurezza stradale.

Le conseguenze per il conducente sono state pesanti. Come previsto dal Codice della Strada, la guida senza patente comporta una sanzione amministrativa molto severa. In questo caso, l’uomo è stato multato per un importo di circa 5.000 euro. Ma non è tutto: gli agenti hanno disposto anche il fermo amministrativo del veicolo, aggravando ulteriormente la posizione del trasgressore.

Una leggerezza che si paga cara

Il gesto iniziale, quel “ciao” amichevole rivolto agli agenti, è stato solo l’inizio di una serie di eventi che hanno portato alla scoperta della grave infrazione. Non si tratta, ovviamente, di un divieto formale di salutare le forze dell’ordine, ma della dimostrazione di come anche un atteggiamento apparentemente innocente possa attirare l’attenzione e portare a conseguenze molto serie.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di intensificazione dei controlli sulle strade italiane. Le forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate in operazioni di verifica capillare del rispetto del Codice della Strada. Incidenti, infrazioni e condotte pericolose sono ancora troppo frequenti, e controlli come quello di Rezzato servono proprio a prevenire rischi più gravi.

Un problema che continua a persistere

Nonostante le sanzioni già previste dalla normativa, la guida senza patente continua a essere una delle infrazioni più gravi e, purtroppo, non così rara. Le autorità cercano di contrastare questa tendenza con controlli sempre più mirati e severi, anche perché chi guida senza licenza rappresenta un pericolo non solo per sé stesso, ma per l’intera collettività.

Quello di Rezzato è un caso esemplare di come la leggerezza o la noncuranza possano trasformarsi in episodi con risvolti giudiziari ed economici rilevanti. Per chi si mette alla guida, il rispetto delle regole è un dovere imprescindibile. E a volte, la disinvoltura può far saltare all’occhio più della colpevole indifferenza. In casi del genere, forse davvero sarebbe stato meglio tenere entrambe le mani sul volante.