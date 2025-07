Caos a Fontanarossa: gru guasta paralizza voli e scatena proteste

L’aeroporto di Catania è rimasto fermo per ore a causa di una gru, in servizio nel cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il prolungamento della pista, bloccata sulla sede di volo senza possibilità né di rimozione né di smontaggio prima della ripresa delle operazioni. Il malfunzionamento ha costretto alla cancellazione di una dozzina di collegamenti e al dirottamento di numerosi voli in arrivo – fra cui uno da New York – su Palermo, Comiso e persino Roma, provocando disagi in piena stagione di traffico intenso.

Dalla Regione Siciliana ai passeggeri infuriati, in tanti chiedono conto dell’accaduto. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha definito “inammissibile” quanto successo nello scalo principale dell’isola e annunciato che la Giunta farà valere le proprie ragioni presso i vertici di RFI, auspicando che episodi simili non si ripetano.

Nonostante i forti disagi, i viaggiatori non potranno ottenere alcun risarcimento dalle compagnie aeree: l’evento è infatti classificato come “circostanza eccezionale” dal Regolamento UE 261/2024. Intanto la Cisal Catania chiede “immediata chiarezza” e l’accertamento di responsabilità: se emergessero omissioni o negligenze da parte di dirigenti, tecnici o enti istituzionali, il sindacato invoca le dimissioni immediate dei responsabili. “Non è solo un problema logistico – si legge in una nota – ma il segnale di una gestione approssimativa e irresponsabile. Ancora una volta a pagarne il prezzo sono i cittadini.”

