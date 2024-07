Sapevi che ci sono i grilli anche nel Caffè? In queste marche li trovi senz’altro: eppure il caffè è super

I grilli possono essere un ingrediente fondamentale all’interno del nostro caffè. Ecco in quali marche li troverai certamente!



Il caffè è sicuramente una bevanda fondamentale per noi italiani e, senza di esso, non potremo vivere! Non tutti però sanno che un ingrediente fondamentale all’interno di molte marche di caffè sono proprio i grilli. Questi piccoli insetti tanto temuti sono in grado di donare quel tocco in più alla nostra bevanda. Scopriamo dunque in quali caffè macinati potresti trovare questo ingrediente nascosto.

Negli ultimi anni si è sentito parlare più e più volte della cosiddetta farina di grillo e, inutile dirlo, non tutti sono rimasti entusiasti da questo alimento.

Eppure i grilli stanno diventando sempre di più una realtà a tutti gli effetti e persino l’Unione Europea ha approvato l’utilizzo di alcuni insetti in cucina. Se prima dunque si trattava di un’abitudine orientale, oggigiorno anche l’occidente ha cominciato ad avere degli allevamenti certificati e sicuri. Chiunque abbia provato questi insetti in cucina, giurerebbe che siano miracolosi. Questo perché sono ricchi di sali minerali, vitamine e sono decisamente nutrienti.

Oltre però alla farina, anche molti caffè in mercato hanno questo ingrediente nascosto. Ecco quali.

Le marche di caffè con i grilli al loro interno

Bisogna sottolineare che questo ingrediente tanto temuto non è presente nei tradizionali caffè che puoi comprare al supermercato. Viene piuttosto utilizzato nelle cosiddette “nicchie di mercato”, comprate generalmente dai più grandi intenditori di caffè. Tra le marche che utilizzano questi insetti per donare un pizzico di tocco in più troviamo Jimini e 21Bites. Entrambe le marche, oltre a vendere caffè macinato con grilli al suo interno, propongono ai propri clienti vari alimenti con questo ingrediente come protagonista.

Se anche tu sei interessato e curioso di provare questa specialità, ecco dove puoi acquistare questi caffè.

Dove acquistare Jimini e 21Bites

Per poter testare queste marche di caffè è praticamente impossibile sperare di trovarle all’interno dei classici supermercati. Sia Jimini che 21Bites rivendono i loro caffè “speciali” online, all’interno dei loro siti internet. Trattandosi ancora di un esperimento alimentare e ritenuto ancora abbastanza di nicchia, il caffè con i grilli al suo interno ha un costo abbastanza sostanzioso. Nonostante ciò, chiunque lo abbia provato, confermerebbe che si tratta di una delizia.

Insomma, non farti intimorire da questi insetti e prova anche tu il caffè con i grilli al suo interno! Dopo averlo testato chiederai sicuramente il bis.